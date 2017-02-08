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Подразделения ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности

08:13 8.02.2017
Ракетный комплекс С-400. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В высшие степени боевой готовности приведены в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении ведомства.

Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы.

В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности. После прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство, сообщили в департаменте.

Темы: Россия, Москва, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 13:41
Гость: Европеец

Я знаю - я только чтобы речь не стала ...
08.02.2017, 13:20
Гость: Ну, всё!

Значит, нам конец.
08.02.2017, 12:48
Гость: а толку?

В этих С-300,С-400 и Панцирях половина ракет не летает.Да и бить,если что,будут по Москве не из старого оружия,которое ловят эти комплексы.В Сирии уже проверено.Туда тоже на "Кузе" привезли С-400,а он вообще запуск новейших ракет Израилем не увидел)))
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