Подразделения ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности

В высшие степени боевой готовности приведены в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении ведомства.

Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы.

В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности. После прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство, сообщили в департаменте.