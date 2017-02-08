Зоозащитники хотят ввести налог на нестерилизованных домашних животных

Зоозащитные организации просят Минприроды РФ и Госдуму ввести налоги на нестерилизованных домашних животных для борьбы с ростом количества бездомных зверей. Об этом на пресс-конференции заявила президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

«Необходимо перенаправить поток денег - огромное количество средств отправляется на то, чтобы содержать штат ловцов с целью отлова и убийства животных. Вот этот поток денег мы просто предлагаем перенаправить в гуманное русло. И сделать схему, которая во всем мире используется. Берешь животное из приюта, помогаешь городу в решении проблемы, значит, освобождаешься от каких-то налогов. Берешь животное и долго не стерилизуешь - платишь за это налоги, занимаешься разведением как бизнесом - платишь огромные налоги, потому что ты усугубляешь проблему», - сказала И.Новожилова.

Она отметила, что на данный момент представители министерства и депутаты готовят поправки к законопроекту «Об ответственном обращении с животными», однако общественные организации не приглашены к обсуждению.

В свою очередь, член экспертного совета комиссии по экологической политике Мосгордумы, активист-зоозащитник Елена Иванова отметила, что она и И.Новожилова говорят от лица зоозащитных движений из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской областей, Республики Татарстан и других регионов.

«В законопроект нужно включить нормы о контроле количества домашних животных для ограничения числа безнадзорных. Сейчас в мире практикуются три метода работы с бездомными животными: отлов и убийство, отлов и размещение в приюты и программа «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск на места обитания» (ОСВВ). Мы предлагаем последнюю», - добавила Е.Иванова.

По ее словам, несмотря на то, что программа ОСВВ предполагает выпуск животных обратно на улицу, со временем, при применении программ стерилизации, бездомные животные с улиц исчезнут, так как их разведение будет ограничено.

Госдума в 2011 г. приняла в первом чтении проект закона «Об ответственном обращении с животными». Документ предусматривает добровольную регистрацию домашних животных, за исключением собак потенциально опасных пород. Кроме того, в законопроекте прописаны обязанности владельцев животных по обращению с питомцами, определен перечень животных-компаньонов, которые могут содержаться в домашних условиях. Если документ все-таки пройдет второе и третье чтения, то в силу также вступит запрет на истязание и жестокое умерщвление животных (без использования специальных лекарств), проведение боев животных и присутствие людей на подобных мероприятиях.

Рассмотрение документа неоднократно откладывалось из-за сложности реализации ряда положений законопроекта, однако, в связи с рядом инцидентов жестокого обращения с животными общественность вернулась к его обсуждению. Также в ноябре 2016 г. сообщалось, что зоозащитники и представители Общественной палаты РФ готовят поправки в гражданский кодекс, в случае принятия которых домашние животные будут признаны ограниченно дееспособными субъектами правоотношений, а их хозяева - опекунами.