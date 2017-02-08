Депутатов Петербурга обязали согласовывать встречи с избирателями

В соответствии с поправками в городской закон о статусе депутатов, которые приняло в третьем чтении Законодательное собрание Санкт-Петербурга, парламентарии будут обязаны согласовывать встречи с избирателями в виде публичных мероприятий, передает ТАСС.

Поводом к принятию данных поправок стал стихийный митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, который прошел 28 января при участии около двух тысяч человек.

За поправки проголосовали 38 депутатов, против – 11. Документ был направлен на подпись губернатору.

Ранее сообщалось, что Исаакиевский собор изучает вопрос возможного увольнения персонала. «Это сложный вопрос. Здесь надо хорошо подумать. Мы действительно делаем подсчет, нам действительно надо, чтобы как-то это устроить в городе», - сказал директор музея Николай Буров