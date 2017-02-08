Навального повторно признали виновным по делу «Кировлеса»

Алексея Навального и Петра Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Это следует из текста приговора, который зачитывает в Ленинском районном суде Кирова судья Алексей Втюрин, сообщает «Медуза». Назначенное наказание будет оглашено позднее.

Ранее обвинение попросило приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно, а Офицерова — к четырем годам. Помимо этого прокуратура попросила назначить обоим штраф — по 500 тысяч рублей.

Сам Навальный исключил возможность оправдательного приговора и приехал на оглашение с сумкой, подготовленной для СИЗО.

Дело о хищениях в «Кировлесе» было рассмотрено повторно, так как Европейский суд по правам человека установил, что на первом процессе Навального и Офицерова признали виновными в действиях, не отличимых от обычного ведения бизнеса.

На повторном процессе фабула обвинения никак не изменилась. Судья Втюрин отказался вызвать всех свидетелей и экспертов защиты, сославшись на то, что эти сведения есть в материалах дела.

Навального и Офицерова повторно признали виновными в том, что они принудили руководство «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене, а потом перепродали его с прибылью. Суд постановил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере — 16 миллионов рублей. На первом суде Навального приговорили к пяти годам условно, Офицерова — к четырем годам (обвинение просило реальный срок).