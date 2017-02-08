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Навального повторно признали виновным по делу «Кировлеса»

13:35 8.02.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Суд над Алексеем Навальным

Алексея Навального и Петра Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Это следует из текста приговора, который зачитывает в Ленинском районном суде Кирова судья Алексей Втюрин, сообщает «Медуза». Назначенное наказание будет оглашено позднее.

Ранее обвинение попросило приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно, а Офицерова — к четырем годам. Помимо этого прокуратура попросила назначить обоим штраф — по 500 тысяч рублей.

Сам Навальный исключил возможность оправдательного приговора и приехал на оглашение с сумкой, подготовленной для СИЗО.

Дело о хищениях в «Кировлесе» было рассмотрено повторно, так как Европейский суд по правам человека установил, что на первом процессе Навального и Офицерова признали виновными в действиях, не отличимых от обычного ведения бизнеса.

На повторном процессе фабула обвинения никак не изменилась. Судья Втюрин отказался вызвать всех свидетелей и экспертов защиты, сославшись на то, что эти сведения есть в материалах дела.

Навального и Офицерова повторно признали виновными в том, что они принудили руководство «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене, а потом перепродали его с прибылью. Суд постановил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере — 16 миллионов рублей. На первом суде Навального приговорили к пяти годам условно, Офицерова — к четырем годам (обвинение просило реальный срок).

Темы: Алексей Навальный, Суд над Алексеем Навальным
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 17:36
02

Вообще то одно слушанье уже было, признали невиновным, зачем разыгрывать этот фарс во второй раз непонятно, зотя учитывая то, что половина госдурки откровенное ворьё и им есть, что скрывать, вот и мучают здравомыслящих.
08.02.2017, 17:32
17;32

А что лично тебе плохого сделал Навальный? Если ты жертва Кисель ТВ или зомбирован Соловьёвым . Тогда вопросов нетю Всё понятно. Переходишь из разряда ВРАЧ в разряд пациэнт ВРАЧА ПСИХИАТРА.
08.02.2017, 16:57
Врач

Как медик, я прописываю Навальному свежий, целебный тюремный воздух, который поможет ему (Навальному) стать истинным патриотом России.
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