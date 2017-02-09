Эксперты выяснили, что школьное питание может быть полезнее домашнего

Специалисты, занимающиеся организацией школьного питания, пришли к единому мнению, что одна из главных проблем современного питания детей – вредные вкусовые привычки, формируемые родителями

Меню для школьных столовых разрабатывается диетологами и педиатрами с учетом установленных законом норм и требований, а также особенностей детского организма. К примеру, школьная еда может показаться взрослым более пресной на вкус, так как содержит оптимальную для организма ребенка суточную норму соли. Кроме того, пища для школьников готовится более щадящими методами, в блюдах меньше жирного и жареного, больше молочных продуктов, тушеного.

При этом многие специалисты отмечают, что их работа была бы куда эффективней, если бы родители заботились о питании детей так же, как это делают в школах. Дело в том, что взрослые влияют на вкусовые привычки ребенка, и если в семье нет культуры здорового питания, это неизбежно оборачивается серьезной проблемой. Такие выводы делают эксперты в различных регионах независимо друг от друга.

Так, недавно на заседании Госсовета по социальной политике в Татарстане замминистра образования и науки Лариса Сулима отметила, что сами родители мешают детям привыкать к полезной пище: покупают им гамбургеры, после чего они отказываются от котлет и супов в школе. В столице республики, Казани, обеспечена централизованная система организации питания через Департамент продовольствия и социального питания. Департамент регулярно выкладывает на свой сайт школьное меню, чтобы родители могли сами убедиться: их дети получают необходимый рацион. В казанских учреждениях имеется и опыт организации школьного ресторана по типу шведского стола. Тем не менее, проблема - именно в отсутствии у детей правильных пищевых привычек.

Это же препятствие отметили депутаты и представители родительских комитетов в Белгороде после проверки местных школ. В посещенных учебных заведениях качество питания оказалось отличным, однако дети часто отказываются от еды. «Работу необходимо вести и с семьей, и с родителями. Чтобы они, прежде всего, прививали детям основы здорового питания», – заключил депутат Горсовета Денис Глотов.

Современная система школьного питания постоянно претерпевает перемены, совершенствуясь и развиваясь в каждом отдельном регионе по-своему. Однако в каждом городе, крае и области ответственные структуры решают одни и те же задачи: как накормить школьников вкусно, полезно, и при этом недорого. Власти всегда делают оглядку на финансовую нагрузку, связанную с организацией процесса, но все же везде понимают, что питание – это залог здоровья молодого поколения, и относиться к вопросу пренебрежительно нельзя ни в коем случае.

Пример неизменно подает столица, где власти постоянно внедряют все новые идеи проекты. Питанием московских школьников занимаются комбинаты, причем в ходе конкурсных торгов выбираются только крупные предприятия, которые в состоянии обеспечить вкусный и полезный рацион детям. Кроме того, комбинаты активно участвуют в различных региональных проектах по автоматизации школьного процесса, пропаганде здорового образа жизни, модернизации и реконструкции пищеблоков.

В регионах стараются перенимать положительный опыт или искать свои пути развития. Школы стараются обеспечить ученикам все необходимые условия для развития, но без воспитания в детях здоровых привычек такая работа будет малоэффективной.

