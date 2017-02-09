]]> ]]>
Главная В России Новости

В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным

17:27 9.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о бесплатной раздаче нуждающимся конфискованных санкционных продуктов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Документ был внесен в Госдуму в августе 2016 года сенатором Антоном Беляковым. Автор законопроекта указывал, что уничтожение санкционных продуктов не может быть оправданным «в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации».

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, рассмотрев законопроект, пришел к выводу, что его положения не согласуются с законом «О специальных экономических мерах», которым было введено продуктовое эмбарго, а также законом «О таможенном регулировании в РФ».

Запрет на ввоз в Россию ряда категорий продуктов был введен в августе 2014 года. Действие эмбарго распространяется на продовольствие из стран, которые ввели санкции в отношении РФ за ее роль в украинском кризисе или присоединились к таким санкциям.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уничтожении продуктов, которые пытались ввести в Россию в обход санкций. По состоянию на конец января, сообщил Россельхознадзор, в РФ было уничтожено более 9 тысяч тонн санкционной продукции растительного и животного происхождения.

В августе 2015 года законопроект о раздаче санкционных продуктов неимущим внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Этот документ до сих пор не рассмотрен российским парламентом. В конце января 2017 года профильный комитет также рекомендовал его отклонить.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2017, 20:54
Грустно

такое говорить, но ребята старательно роют себе яму. Бабушка моя, пережившая в подмосковье (Озёры) недолгую немецкую оккупацию, говаривала: "нам всё равно было, что Гитлер, что Сталин...". Может, пиндосы нас и не любят, но уж наши эти не любят определенно.
09.02.2017, 20:24
Не фиг жрать!

Главная забота о здоровье нации-что у нации целлюлита не появилось.
Наша нация,как хороший художник-всегда должна быть голодной.
По этому мы будем бороться с едой до последнего вздоха здоровой нации.
09.02.2017, 20:15
АВ

ПРАВИЛЬНО!!! ЗАЧЕМ КОРМИТЬ СКОТИНУ КОТОРУЮ ВЕДУТ НА УБОЙ? ИНТЕРЕСНО А ВОТ ЕСЛИ СЛУЧАЙНО,ЧИСТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАЗИЙ... ВДРУГ ПОВЕЗУТ ЗОЛОТО,ВАЛЮТУ,АЛМАЗЫ ИЛИ ЭЛИТНЫЕ МАШИНЫ ИЛИ... ЭТО ТОЖЕ БУДЕТ ВСЕ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНО? ИЛИ НЕ ВЕЗУТ? ИЛИ НЕ УСПЕВАЮТ УНИЧТОЖИТЬ?
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.