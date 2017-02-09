В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным

Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о бесплатной раздаче нуждающимся конфискованных санкционных продуктов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Документ был внесен в Госдуму в августе 2016 года сенатором Антоном Беляковым. Автор законопроекта указывал, что уничтожение санкционных продуктов не может быть оправданным «в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации».

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, рассмотрев законопроект, пришел к выводу, что его положения не согласуются с законом «О специальных экономических мерах», которым было введено продуктовое эмбарго, а также законом «О таможенном регулировании в РФ».

Запрет на ввоз в Россию ряда категорий продуктов был введен в августе 2014 года. Действие эмбарго распространяется на продовольствие из стран, которые ввели санкции в отношении РФ за ее роль в украинском кризисе или присоединились к таким санкциям.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уничтожении продуктов, которые пытались ввести в Россию в обход санкций. По состоянию на конец января, сообщил Россельхознадзор, в РФ было уничтожено более 9 тысяч тонн санкционной продукции растительного и животного происхождения.

В августе 2015 года законопроект о раздаче санкционных продуктов неимущим внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Этот документ до сих пор не рассмотрен российским парламентом. В конце января 2017 года профильный комитет также рекомендовал его отклонить.