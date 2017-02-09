МИД заявил, что Румыния стала угрозой для России

Москва считает Румынию после появления на ее территории элементов противоракетной обороны США страной-форпостом, несущей угрозу безопасности России, передает Интерфакс.

"Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично", - заявил в интервью "Интерфаксу" директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

"Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России. То, что это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество - это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть", - отметил он.

По его словам, "со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике".

"При этом у нас есть основы для сотрудничества, есть точки, на которые можно опереться для того, чтобы преодолеть эту неблагоприятную ситуацию в наших отношениях... И мы будем стремиться к тому, чтоб все-таки конструктивно взаимодействовать", - отметил дипломат.