Минтруд разработал механизм защиты лиц, сообщивших о коррупции

Минтруд России подготовил законопроект, который вводит меры защиты для лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минтруда, законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о коррупционных правонарушениях.

"Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции", — сообщили в Минтруде.

Также в качестве меры защиты предусмотрено обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией (иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору принятого решения.

Также, по данным ведомства, законопроект предполагает возможность получения бесплатной юридической помощи для сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Кроме того, законопроект предусматривает обязанность обеспечить конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных сведений, содержащихся в сообщении.

"Закрепление комплекса мер защиты лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, позволит не допустить его неправомерного преследования, ущемления его прав и законных интересов", — резюмировали в Минтруде.