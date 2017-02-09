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Минтруд разработал механизм защиты лиц, сообщивших о коррупции

14:12 9.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Минтруд России подготовил законопроект, который вводит меры защиты для лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минтруда, законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о коррупционных правонарушениях.

"Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции", — сообщили в Минтруде.

Также в качестве меры защиты предусмотрено обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией (иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору принятого решения.

Также, по данным ведомства, законопроект предполагает возможность получения бесплатной юридической помощи для сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Кроме того, законопроект предусматривает обязанность обеспечить конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных сведений, содержащихся в сообщении.

"Закрепление комплекса мер защиты лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, позволит не допустить его неправомерного преследования, ущемления его прав и законных интересов", — резюмировали в Минтруде.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 19:30
мик

Правильно предложено: а то сообщил человек, а его начальник потом в порошок.
09.02.2017, 16:31
Кирилл.

Вот давно пора! А то В. Илюхин, Ю. Шутов, В. Прибыловский сообщали-сообщали о коррупции, а потом вдруг взяли и померли неожиданно...
09.02.2017, 16:01
Волобуев, вот вам меч...

Пусть минтруд зайдет на рентв и почитает без свидетелей.
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