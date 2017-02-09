На Камчатке главный борец с коррупцией сам оказался коррупционером

Следователи Петропавловска-Камчатского завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу, которого обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Как считает следствие, 5 сентября ушедшего года экс-майор полиции пообещал главному бухгалтеру предприятия, в отношении которой шла проверка из-за мошенничества в крупном размере, затянуть сроки возбуждения уголовного дела, пишет РГ. За это время женщина успела бы скрыть свое имущество и уехать в другой регион. Свою "помощь" обвиняемый оценил в 2,5 миллиона рублей.

Бухгалтер передала взятку через знакомого высокопоставленного полицейского. Но получить ее тот не смог: посредника задержали сотрудники регионального УФСБ, который также стал фигурантом уголовного дела (ч.2 ст.291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве").

Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.