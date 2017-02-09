]]> ]]>
Главная В России Новости

На Камчатке главный борец с коррупцией сам оказался коррупционером

13:20 9.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Следователи Петропавловска-Камчатского завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу, которого обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Как считает следствие, 5 сентября ушедшего года экс-майор полиции пообещал главному бухгалтеру предприятия, в отношении которой шла проверка из-за мошенничества в крупном размере, затянуть сроки возбуждения уголовного дела, пишет РГ. За это время женщина успела бы скрыть свое имущество и уехать в другой регион. Свою "помощь" обвиняемый оценил в 2,5 миллиона рублей.

Бухгалтер передала взятку через знакомого высокопоставленного полицейского. Но получить ее тот не смог: посредника задержали сотрудники регионального УФСБ, который также стал фигурантом уголовного дела (ч.2 ст.291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве").

Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Темы: Россия, Камчатка, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2017, 14:22
Гость: На Камчатке главный борец с коррупцией сам оказался коррупци

По моему такими новостями уже никого не удивишь, разве, что в очередной раз доказывает, как чинуша, так вор или взяточник.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.