В Омске мошенники получили 10 млн материнского капитала

Правоохранительные органы Омской области выявили ряд фактов получения средств материнского капитала на несуществующих детей. Общая сумма ущерба, причиненного мошенниками, превышает 10 миллионов рублей.

В оде расследования было установлено, что злоумышленники подготовили заведомо ложные заявления от жительниц региона о рождении детей в домашних условиях без оказания медпомощи. На основании этих подделок в органах ЗАГС были получены свидетельства о рождении (в большинстве случаев на двойню), которые предоставлялись в местные отделения Пенсионного фонда РФ для получения маткапитала. Пллученными средствами мошенники распоряжались по своему усмотрению.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»), сообщается на сайте МВД России. Его фигурантами являются 36 человек.

На основании уголовного дела в судах Омска и омской области началось рассмотрение исков об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении более 50 несуществующих детей. Расследование продолжатся.

