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Си Цзиньпин совершит визит в Россию в середине 2017 года‍

09:52 9.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву в середине текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посла РФ в Китае Андрея Денисова.

"Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине текущего года", - сказал дипломат. Посол отметил, что за последние годы взаимодействие двух стран на уровне глав государств заметно активизировалось.

Данный визит станет ответом на поездки российского лидера в Китай. Последний визит Владимира Путина в Китай состоялся 25 июня 2016 года. Результатом поездки президента стало заключение большого числа важных соглашений, предполагающих дальнейшее укрепление взаимодействия двух государств. Эта поездка стала для Путина 11-й по счету за время нахождения на посту главы государства.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и Китая
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 10:29
член КПСС

Не понимаю, зачем китайские коммунисты вообще разговаривают с этими троцкистами и либерастами?
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