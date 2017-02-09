Си Цзиньпин совершит визит в Россию в середине 2017 года‍

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву в середине текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посла РФ в Китае Андрея Денисова.

"Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине текущего года", - сказал дипломат. Посол отметил, что за последние годы взаимодействие двух стран на уровне глав государств заметно активизировалось.

Данный визит станет ответом на поездки российского лидера в Китай. Последний визит Владимира Путина в Китай состоялся 25 июня 2016 года. Результатом поездки президента стало заключение большого числа важных соглашений, предполагающих дальнейшее укрепление взаимодействия двух государств. Эта поездка стала для Путина 11-й по счету за время нахождения на посту главы государства.