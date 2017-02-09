В Кремле опровергли возможность сделки со Штатами по Украине

Москва не намерена заключать с новым руководством США какое-либо соглашение по Украине, поскольку конфликт на Донбассе не может быть предметом сделки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, сообщения СМИ на данную тему не соответствуют действительности. «Предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», - цитирует агентство слова Пескова.

Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что Вашингтон и Москва готовят «большую сделку» по Украине. При этом отмечалось, что администрация Трампа готова пойти на ряд уступок.

Некоторое время назад новый президент США заявил, что не имеет понятия о реальной ситуации на Украине и ему еще предстоит в ней разобраться. Глава МИД России Сергей Лавров назвал стремление Трампа качественным сдвигом по сравнению с позицией, которую занимала предыдущая администрация США.

