Врио главы Бурятии отправил правительство региона в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный портал органов государственной власти региона.

Как отмечается в сообщении, нынешний состав правительства при этом будет продолжать выполнение своих полномочий вплоть до назначения нового состава правительства.

Владимир Путин 7 февраля назначил временно исполняющим обязанности главы Бурятии замминистра транспорта Алексея Цыденова. Экс-глава республики Вячеслав Наговицын подал прошение о досрочной отставке, заявив что не намерен баллотировать на третий срок на посту губернатора.