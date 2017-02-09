]]> ]]>
Главная В России Новости

Врио главы Бурятии отправил правительство региона в отставку

09:15 9.02.2017
Фото с сайта http://www.trud.ru
Фото с сайта http://www.trud.ru
Материалы по теме:

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный портал органов государственной власти региона.

Как отмечается в сообщении, нынешний состав правительства при этом будет продолжать выполнение своих полномочий вплоть до назначения нового состава правительства.

Владимир Путин 7 февраля назначил временно исполняющим обязанности главы Бурятии замминистра транспорта Алексея Цыденова. Экс-глава республики Вячеслав Наговицын подал прошение о досрочной отставке, заявив что не намерен баллотировать на третий срок на посту губернатора.

Темы: Республика Бурятия, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.