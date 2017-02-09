В России может появиться новый праздник - День Первооткрывателя

В Москве прошла презентация Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий».

«Пусть в России будет новая памятная дата – День Первооткрывателя!» - под таким несколько патетичным названием в Международном Фонде славянской письменности и культуры в Москве прошёл круглый стол, в ходе которого состоялась презентация нового объединения - Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий», говорится на официальном сайте «Народного собора».

Организаторами мероприятия выступили Общероссийское общественное движение «Народный собор» и Благотворительный фонд «Историческое наследие русских географических открытий», при поддержке Международного фонда славянской письменности и культуры.

Председатель Координационного совета Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий» А.И. Рязанов рассказал собравшимся о деятельности Фонда, его целях и задачах, о вошедших в состав Фонда многих известных путешественниках, общественных деятелях, представителях науки и культуры, о планах по постановке в Антарктиде памятника её первооткрывателям Ф.Ф.Беллинсгаузену и М.П. Лазареву.

Еще одной инициативой Фонда стала идея учреждения в России нового государственного праздника - Дня Первооткрывателя, отмечать который предлагается ежегодно 29 января в ознаменование выдающегося геополитического события - открытия 29 января 1820 года континента Антарктида героическими российскими мореплавателями под командованием капитанов Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.

А.И.Рязанов рассказал о начале сбора подписей под Петицией в поддержку этой новой праздничной даты в России, которую уже поддержало более 20 тысяч человек.