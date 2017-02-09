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В России может появиться новый праздник - День Первооткрывателя

10:39 9.02.2017
Открыватели Антарктиды. Фото с сайта serovglobus.ru
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В Москве прошла презентация Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий».

«Пусть в России будет новая памятная  дата – День Первооткрывателя!»  - под таким несколько патетичным названием в Международном Фонде славянской письменности и культуры в Москве прошёл круглый стол, в ходе которого состоялась презентация нового объединения - Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий», говорится на официальном сайте «Народного собора».

Организаторами мероприятия выступили Общероссийское общественное движение «Народный собор» и Благотворительный фонд «Историческое наследие русских географических открытий», при поддержке Международного фонда славянской письменности и культуры.

Председатель  Координационного совета Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий» А.И. Рязанов   рассказал  собравшимся  о деятельности Фонда, его целях и  задачах, о вошедших в  состав Фонда многих известных путешественниках, общественных деятелях, представителях науки и культуры, о планах по постановке в Антарктиде памятника её первооткрывателям Ф.Ф.Беллинсгаузену и  М.П. Лазареву.

Еще одной инициативой Фонда стала идея учреждения в России  нового государственного праздника   - Дня  Первооткрывателя, отмечать который предлагается ежегодно 29 января в ознаменование выдающегося геополитического  события - открытия 29 января 1820 года континента Антарктида героическими российскими мореплавателями под командованием  капитанов Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.

А.И.Рязанов рассказал  о начале сбора подписей под  Петицией в поддержку этой новой праздничной даты в России, которую уже поддержало более 20 тысяч человек.

Темы: Россия, Научные исследования и открытия в России, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 20:15
мик

Идея хороша и англо саксы опять заорут о экспансионизме России, впрочем они всегда это делают.
09.02.2017, 19:47
ОР

ПР..ВАВИЛЬНО!!! НАДО ИДТИ ЕЩЕ ДАЛЬШЕ - ОБЪЯВИТЬ ДЕНЬ ПЬЯНИЦЫ,ДЕНЬ ДЕВСТВЕННОСТИ И Т.Д. А ТО МУЖИКАМ КАК ТО НАДОЕЛО ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ВЗЯТИИ БАСТИЛИИ... ЧТО У НАС СВОИХ ТЮРЕМ МАЛО? НАПРИМЕР,ДЕНЬ ВЗЯТИИ МАТРОССКОЙ ТИШИНЫ...ЗВУЧИТ? ДА И СУДЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СИДЯЩИХ БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ.
09.02.2017, 13:19
stalker

Хорошая идея. И памятник в центре Москвы "Главному первооткрывателю" поставить в образе Ф. Конюхова. Этот вообще дома не сидит. Все очередные открытия делает и рекорды ставит. Откуда только средства у парня берутся на все его эксперименты над собой ?
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