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Федор Конюхов побил мировой рекорд в воздухоплавании

20:45 9.02.2017
Федор Конюхов. Фото с сайта konyukhov.ru
Федор Конюхов. Фото с сайта konyukhov.ru
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Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд продолжительности полета на аэростате – более 51 часа без посадки. Об этом сообщает РИА Новости.

Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло совершают путешествие на самом большом аэростате, изготовленном в РФ. Экспедиция стартовала 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске. В настоящее время путешественники летят над территорией Саратовской области, преодолев около тысячи километров.

В ходе полета аэростат движется на высоте от 190 до 300 метров. Его скорость варьируется от 10 до 40 километров в час. По словам Конюхова, из-за погодных условий оболочка шара обледенела, что привело к его утяжелению и повышенному расходу топлива.

Предыдущий рекорд – 50 часов 38 минут – принадлежит японским воздухоплавателям Мичио Канде и Хиразуки Такезаве. Он был установлен в 1997 году.
 

Темы: Россия, Забавные рекорды и достижения, Путешествия по России
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