Россельхознадзор отменил визит делегации в Минск из опасения провокаций

Россельхознадзор перенес сроки визита своих специалистов в Республику Беларусь, говорится на официальном сайте службы. Ранее планировалось, что поездка состоится в феврале 2017 года. «Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять в связи с существующими опасениями ряда инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

По информации Россельхознадзора, запланированный визит «должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объемов поставок подкарантинной продукции из Белоруссии в Россию». В частности, в 2016-м по сравнению с предыдущим годом поставки попавших под запрет яблок увеличились в 1,5 раза, картофеля — в 2,2 раза, моркови — в 2,6 раза, а репчатого лука — в 32 раза.

Отношения между российским ведомством и Минском накалились, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству». «Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко журналистам (цитата по RNS). ​​

В тот же день Данкверт рассказал РБК, что с 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

Во вторник, 7 февраля, МВД Белоруссии начало доследственную проверку действий чиновников Россельхознадзора, которых подозревают в дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

По оценке белорусских правоохранительных органов, убытки сельскохозяйственных предприятий Минской области республики, чьи права на поставку продукции в Россию были ограничены решениями Россельхознадзора, составили около 5 млн белорусских рублей (примерно $2,63 млн).

«Отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — говорилось в заявлении МВД.

Результаты проверки МВД планирует передать в Следственный комитет «для дачи правовой оценки».