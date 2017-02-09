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Кремль не будет заключать с США сделку по Украине

12:49 9.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки США и России, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль якобы готовят «большую сделку» по решению конфликта на Украине.

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что что «предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством».

Ранее Песков заявил, что конфликта между Украиной и Россией нет.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 21:22
Гость: А вы не лезьте ...

...куда не зовут и не будет там вашей крови.
09.02.2017, 21:16
Гость: Alex202

"США и через 100 лет не признают власти большевиков" (1918 г)
09.02.2017, 21:07
Гость: МаксимСам

Интересно...
А что вас задело в моём комментарии?
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