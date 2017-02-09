Кремль не будет заключать с США сделку по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки США и России, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль якобы готовят «большую сделку» по решению конфликта на Украине.

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что что «предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством».

Ранее Песков заявил, что конфликта между Украиной и Россией нет.