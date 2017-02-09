Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением

Президент России Владимир Путин направил итальянской газете La Stampa поздравительную телеграмму по случаю 150-летия со дня выхода ее первого номера. Текст телеграммы коллективу редакции и читателям газеты опубликован на сайте Кремля.

«La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике. Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий», — написал Путин.

​В то же время российский лидер посетовал на то, что в последние годы авторитетнейшие европейские СМИ «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением», а информационные войны в Европе «стали повседневной реальностью». «Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего», — отмечается в телеграмме.

Информационные вбросы, по словам Путина, «стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».

В ноябре 2016 года La Stampa опубликовала статью Путина под названием «Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора». В ней шла речь о том, что созданный во времена холодной войны блок НАТО не адаптировался к новым условиям, а «бремя взаимного недоверия» между Россией и Западом не дает найти эффективные ответы на угрозы, стоящие перед мировым сообществом.

La Stampa — ежедневная газета, являющаяся одной из старейших в Италии (выходит в печать с 1867 года). Тираж газеты составляет более 300 тыс. копий. Штаб-квартира издания располагается в Турине.