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Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением

11:07 9.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин направил итальянской газете La Stampa поздравительную телеграмму по случаю 150-летия со дня выхода ее первого номера. Текст телеграммы коллективу редакции и читателям газеты опубликован на сайте Кремля.

«La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике. Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий», — написал Путин.

​В то же время российский лидер посетовал на то, что в последние годы авторитетнейшие европейские СМИ «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением», а информационные войны в Европе «стали повседневной реальностью». «Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего», — отмечается в телеграмме.

Информационные вбросы, по словам Путина, «стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».

В ноябре 2016 года La Stampa опубликовала статью Путина под названием «Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора». В ней шла речь о том, что созданный во времена холодной войны блок НАТО не адаптировался к новым условиям, а «бремя взаимного недоверия» между Россией и Западом не дает найти эффективные ответы на угрозы, стоящие перед мировым сообществом.

La Stampa — ежедневная газета, являющаяся одной из старейших в Италии (выходит в печать с 1867 года). Тираж газеты составляет более 300 тыс. копий. Штаб-квартира издания располагается в Турине.

Темы: Европа, СМИ в мире, СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 19:56
миа

относительно недавно допер: в Литве не было восстания в 1990-м, оно было имитировано извне, а однин из литовских националистов был специальным помощником президента США. Вот вам и аффилированные лица!!! Сценарий Майдана да и Пражской Бархатной революции такие же, про польские дела не знаю. Но можно предположить, что ненамного отличался. Посольство США управляет УССР и ЛССР и ПНР?! Тогда понятно, почему на украине говорят мы воюем с Россией: это США с ней гибридно воюет уменьшая число русских, их территорию, потенциал. А поляки почему против? Из текста: Концепция Нового шёлкового пути и экспансия Китая – это договорённость Западной Европы с Россией и Китаем по исключению из евразийского пространства влияния Соединённых Штатов и ликвидацию геополитической субъектности Польши.
09.02.2017, 19:54
мик

на западе принято ругать Россию по поводу и нет и вообще запад это ложь, и место где белое выдается за черное вы вспомните Алеппо: страдания мирного населения в связи с освобождением???! А при исламистах оно не страдало??! А найденные захоронения после освобождения??! А ведь так было еще когда СССР Гитлера останавливал в Испании. И что поменялось. Адольф Алозиевич и тот признавал запад брехливым. А сошедшая с ума девушка - Украина с запада пример берет.
09.02.2017, 19:51
мик

трудный партнер европа, она лжет: объединяет в Сирии Россия, а европа в плену страхов 18-нач. 19 веков, причем страхи возникли по их же вине- нашествие поляков, Наполеона, не менее кровавое, чем Чингисхан и гораздо менее веротерпимое!!!!! Россияне ничего не нарушили в отношении украины, зато она обещавшая не ущемлять русских/русскоговорящих (вообще жители киевского, переяславского Галицко-волынского, Черниговского, Киевского княжеств называли себя люди русски), как было в 1917-18г., скоропадский и пэтурра и в 1941-44 бандера, нарушала их права и значит свои постоянно, например ограничивая сферу применения русского, а РФ обещала не шпионить и не шпионила иначе как объяснить майдаун? Проспали мы, а санкции ни к чему не приближают (правда как то эффективны они оказались при отказе от сталинской экономики и стал быть враги народа не выдуманы), им самим вредят, а еще больше вредит европе америка. И никакие реформы не сделают местечко с вакуумом власти и законного порядка, демократической страной, хотя бы потому, что ее не было и нет по факту в европе и америке, а вот в евразии она есть!!! от веча, через земские соборы и переяславскую раду до наших дней!
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