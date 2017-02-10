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Производители предупредили о росте цен на молоко и перебоях с поставками

11:13 10.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Как сообщает газета «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву касательно решения Россельхознадзора от 20 января, которое ввело ограничения в 25 субъектах федерации на отгрузку сырого молока в другие регионы. Молоко из них можно вывозить только после прохождения пастеризации.

Меры Россельхознадзора связаны с новыми статусами по заразным болезням животных, которые с 1 февраля присваиваются регионам.

В «Союзмолоке» отметили, что ограничения несут «существенные риски», поскольку у подавляющего большинства производителей нет оборудования, которое необходимо для пастеризации, а это означает полное прекращение поставок за пределы региона.

Например, в списке субъектов, подпавших под ограничения, есть Татарстан, сырое молоко из которого направляется в том числе и на молочные заводы в Москве. «В случае перебоев с поставками заменить его не получится», — сообщил собеседник издания.

«Союзмолоко» предупреждает, что решение Россельхознадзора из-за недостатка сырья может привести к росту цен на молочную продукцию. Доля именно сырья в себестоимости составляет около 70%.

В свою очередь представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объяснила новые требования заботой о безопасности, а письмо «Союзмолока» охарактеризовала как «пиар». По ее словам, в ведомстве не разделяют опасений по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов.

Темы: Продовольственная безопасность России, Проблемы с продовольствием в России, Мясомолочная промышленность в России, Продовольственный рынок
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 16:33
Гость: Сергей

О, у вас бомжи? Откуда в самой счастливой на свете Европе бомжи? А проституция? Неужели и она присутствует? По опусу видно, и дураков там тьмы. И не только местные. Одним у нас меньше. Так вот. Когда покупаю дорогой хлеб в лидле, на меня как на мультимиллионера косят. Сам знаешь небось. Основная масса счастливчиков европанов покупает самый дешевый. Извини за прямоту. Случайно заглянул, а тут опять ты.
10.02.2017, 16:30
Гость: Европеец

Может и путаю. У нас 2 вида - так называемое "долговыдерживающееся" и обычное.
Первое имеет время пригодности до полгода. Воторое только несколько дней.
Вот как раз второе все и покупают и оно действительно портится очень быстро.
10.02.2017, 16:23
Гость: я продаю

сырое парное козье молоко,а уж там каждый решает сам-кипятить или пить сырое.Лично я пью только сырое,так привык с раннего детства.Чего и вам советую,ибо пользы от кипяченого немного.Хотя конечно по любому лучше магазинного суррогата...
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