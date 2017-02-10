Производители предупредили о росте цен на молоко и перебоях с поставками

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву касательно решения Россельхознадзора от 20 января, которое ввело ограничения в 25 субъектах федерации на отгрузку сырого молока в другие регионы. Молоко из них можно вывозить только после прохождения пастеризации.

Меры Россельхознадзора связаны с новыми статусами по заразным болезням животных, которые с 1 февраля присваиваются регионам.

В «Союзмолоке» отметили, что ограничения несут «существенные риски», поскольку у подавляющего большинства производителей нет оборудования, которое необходимо для пастеризации, а это означает полное прекращение поставок за пределы региона.

Например, в списке субъектов, подпавших под ограничения, есть Татарстан, сырое молоко из которого направляется в том числе и на молочные заводы в Москве. «В случае перебоев с поставками заменить его не получится», — сообщил собеседник издания.

«Союзмолоко» предупреждает, что решение Россельхознадзора из-за недостатка сырья может привести к росту цен на молочную продукцию. Доля именно сырья в себестоимости составляет около 70%.

В свою очередь представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объяснила новые требования заботой о безопасности, а письмо «Союзмолока» охарактеризовала как «пиар». По ее словам, в ведомстве не разделяют опасений по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов.