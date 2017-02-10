В Думу поступил законопроект о запрете скидок на алкоголь

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, содержащий запрет на предоставление скидок на алкогольную продукцию. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Его авторы предлагают запретить применение скидок с цены на спиртные напитки любыми способами, включая издание купонов и талонов. Кроме того, депутаты считают необходимым установить запрет на бесплатную раздачу алкоголя, в том числе в виде подарков.

Цель данных ограничений – предотвратить чрезмерное потребление алкоголя россиянами. В пояснительной записке к проекту авторы отметили, что скидочные акции, проводимые торговыми сетями, стимулируют покупателей приобретать спиртные напитки и способствуют росту их потребления.

Инициативу о запрете скидочных акций на алкоголь некоторое время назад высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Ассоциации компаний розничной торговле, усомнились в эффективности данной меры, заметив, что отмена скидок не гарантирует снижения потребления населением алкоголя. Прямая зависимость уровня алкоголизации от цен на спиртные напитки не установлена.

