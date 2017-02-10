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В Думу поступил законопроект о запрете скидок на алкоголь

18:45 10.02.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, содержащий запрет на предоставление скидок на алкогольную продукцию. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Его авторы предлагают запретить применение скидок с цены на спиртные напитки любыми способами, включая издание купонов и талонов. Кроме того, депутаты считают необходимым установить запрет на бесплатную раздачу алкоголя, в том числе в виде подарков.

Цель данных ограничений – предотвратить чрезмерное потребление алкоголя россиянами. В пояснительной записке к проекту авторы отметили, что скидочные акции, проводимые торговыми сетями, стимулируют покупателей приобретать спиртные напитки и способствуют росту их потребления.

Инициативу о запрете скидочных акций на алкоголь некоторое время назад высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Ассоциации компаний розничной торговле, усомнились в эффективности данной меры, заметив, что отмена скидок не гарантирует снижения потребления населением алкоголя. Прямая зависимость уровня алкоголизации от цен на спиртные напитки не установлена.
 

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа алкоголя, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 22:11
ВВВ

Не потянут. На доярку учиться надо.
10.02.2017, 21:04
Юрий Н

Инициативу о запрете скидочных акций на алкоголь некоторое время назад высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
***
А нефиг баб руководителями ставить.
Попова там, яровая вам, Матвиенко пля...
Их потолок руководитель бригады доярок
10.02.2017, 20:34
юрий

Боярышник будут пить. Еще не поняли, тупари ?!
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