Вице-губернатор Кубани стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК) в отношении заместителя губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, передают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах региона.

Расследование было инициировано на основании материалов, которые в СКР передали сотрудники местного ФСБ, отметил источник РБК. По его словам, Гриценко находится под подпиской о невыезде.

Адвокат чиновника Анатолий Резников не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию в разговоре с «Интерфаксом». В пресс-службе администрации края заявили, что Гриценко находится на своем рабочем месте и «исполняет возложенные на него обязанности».

В начале февраля прошел обыск в администрации региона в рамках расследования по статье злоупотребления полномочиями в коммерческой организации (ст. 201 УК), а Гриценко был допрошен оперативниками как свидетель. Оперативники проверяли информацию о хищении 200 млн руб., выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Решение о строительстве было принято в 2013 году, а стоимость работ составила более 2 млрд руб. Тендер на первый этап строительства выиграла компания «Кубань».

Гриценко занимает пост вице-губернатора с октября 2015 года, до этого он был депутатом городской думы Краснодара. До этого он был партнером по бизнесу Натальи Староверовой, супруги бывшего управделами президента Алексея Староверова, которая упоминается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о бизнес-империи сыновей генпрокурора Юрия Чайки. Гриценко принадлежала доля в компании «Башня», которой, по данным «СПАРК-Интерфакса», владела Староверова. Эту информацию подтверждала и пресс-служба вице-губернатора.

В расследовании ФБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ указано, что совладельцами компании «Сахар Кубани» были супруга осужденного по «делу Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья, жена лидера банды Сергея Цапка Анжела-Мария и фирма «Арлайн». Доли в «Арлайне» принадлежали бывшей супруге замгенпрокурора Ольге Лопатиной и Надежде Староверовой, жене бывшего управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова.

19 марта 2016 года стало известно, что полиция Краснодарского края завершила расследование дела, возбужденного по заявлению Лопатиной о подделке документов «Сахара Кубани». В МВД пришли к выводу, что бывшая жена замгенпрокурора не имела отношения к «банде Цапков». Супруга Цеповяза Наталья Цеповяз связь с женами сотрудников прокуратуры также отрицала.​