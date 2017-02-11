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Правительство дало названия пяти Курильским островам

16:25 11.02.2017
Фото с сайта amist.ru
Фото с сайта amist.ru
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Пять островов Курильской гряды, до настоящего времени безымянных, получили названия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы правительства России Дмитрия Медведева.

Острова названы в честь дипломата Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, капитана дальнего плавания Анны Щетининой и генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко.

С инициативой наименования островов выступило Сахалинское отделение Русского географического общества. Его глава Сергей Пономарев рассказал агентству, что работа по присвоению названий будет продолжена, поскольку в регионе еще остаются безымянные острова.
 

Темы: Россия, Курильские острова
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Комментарии читателей
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11.02.2017, 22:02
Гость: Ну, наконец то, хоть что то

стали делать, типа майские указы исполнили и имортозамещение заместили.
11.02.2017, 19:10
Гость: в смысле, до сделки объекты должны быть поименованы?

Не слишком ли экстренным стало желанье
Дать вдруг островам безымянным названья?
Какой их резон вообще называть,
Коль скоро японцам решили отдать?
11.02.2017, 18:58
Гость: A D

А как же остров кадырова, ельцина...
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