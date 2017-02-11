Правительство дало названия пяти Курильским островам

Пять островов Курильской гряды, до настоящего времени безымянных, получили названия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы правительства России Дмитрия Медведева.

Острова названы в честь дипломата Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, капитана дальнего плавания Анны Щетининой и генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко.

С инициативой наименования островов выступило Сахалинское отделение Русского географического общества. Его глава Сергей Пономарев рассказал агентству, что работа по присвоению названий будет продолжена, поскольку в регионе еще остаются безымянные острова.

