В Сочи ранены три человека при взрыве в гостинице

В Сочи в результате взрыва в частной гостинице пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 11 февраля. На втором этаже трехэтажного здания взорвался газовый баллон. Вслед за этим возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

Из троих пострадавших один человек доставлен в больницу, рассказали агентству в местном управлении здравоохранения.

Причины происшествия выясняются.

