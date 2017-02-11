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В Сочи ранены три человека при взрыве в гостинице

19:17 11.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Сочи в результате взрыва в частной гостинице пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 11 февраля. На втором этаже трехэтажного здания взорвался газовый баллон. Вслед за этим возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

Из троих пострадавших один человек доставлен в больницу, рассказали агентству в местном управлении здравоохранения.

Причины происшествия выясняются.
 

Темы: Россия, Сочи, Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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11.02.2017, 21:59
ошибочка.

Страну о они уже развалили, осталась Электронная Россия УЭК, теперь сдадут в аренду китайским товарищам и японским господам территорию.
11.02.2017, 20:16
Это в одной частной гостинице!

А ведмедики айфонные, залезшие в Кремль, хотят сделать частной ВСЮ СТРАНУ!
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