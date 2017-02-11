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Кадыров рассказал о целях отправки чеченцев в Сирию

10:20 11.02.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
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Чеченцы, которые отправились в Алеппо в составе батальона военной полиции Минобороны России, перед отправкой прошли специальную подготовку, которая поможет им «налаживать контакт» с населением Сирии. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала НТВ.

Кадыров пояснил, что в задачи полицейских в Сирии входит сохранение мира на освобожденных территориях. «Татары, русские, чеченцы — они вместе защищают там мусульман. Они не дают разным течениям ссорить народ между собой, — сказал глава Чечни (цитата по «РИА Новости»).

«У них есть не только теория, но и практика. Они знают, как выявлять, знают, как найти общий язык с народом. Исходя из этого они и были выбраны, исходя из той работы, которая была проведена», — добавил он.

Ранее в январе Кадыров подтвердил, что чеченцы несут службу в батальоне военной полиции в Алеппо. Тогда глава региона рассказывал о том, что с проходящими в Сирии службу чеченцами встретились депутат Госдумы Адам Делимханов и муфтий Чечни Салаха-Хаджи Межиев.

Темы: Сирия, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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11.02.2017, 13:11
мик

неплохо.
11.02.2017, 12:42
Ну

передумал человек. Пусть едут, тебе жалко чтоль?
11.02.2017, 12:13
Желательно

их всех туда отправить вместе с кадыровым.
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