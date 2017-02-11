Путин предложил запретить сотрудникам ФСО сообщать в СМИ о своей службе

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) раскрывать информацию о своей службе в интернете и СМИ, сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный в электронной базе данных Госдумы.

Документом предлагается внести изменения в закон «О государственной охране». Согласно проекту закона, сотрудникам ФСО запрещается размещать в СМИ и интернете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и «других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны». Также запрещается сообщать и о своей служебной деятельности или работе ФСО.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить ФСО «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны».

Согласно пояснительной записке, сотрудникам службы могут разрешить безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, а также морские и речные порты.

Законопроект также устанавливает ненормированный рабочий день для сотрудников ФСО, замещающих должности руководителей. Кроме того, сотрудников госохраны предлагается ​включить в список лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации



