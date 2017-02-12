Мосгордума возродит вытрезвители, опираясь на опыт Советского Союза

В Москве могут появиться вытрезвители. Об этом на Радио «Комсомольская правда» сообщила депутат столичной думы Людмила Стебенкова. По её словам, в этом случае граждан в состоянии алкогольного опьянения будет перевозить в медучреждения полиция, а не бригады скорой помощи. Это поможет избежать нападения пьяных людей на медиков. При создании вытрезвителей стоит учесть опыт Советского Союза и современных регионов, добавила Стебенкова.

«Во времена Советского Союза были вытрезвители, были они в структуре МВД. Большинство граждан действительно нападают на медиков в состоянии алкогольного опьянения. Тогда они не нападали, потому что их отвозили туда соотвествующие службы МВД. После того, как Союз распался, эти вытрезвители были упразднены, потому что Министерство здравоохранения их себе не взяло», — рассказывает депутат.

По ее словам, именно поэтому теперь всех пьяных везут в наши больницы, а они в процессе доставки нападают на медиков.

«В ряде регионов есть вытрезвители, например в Тюмени, при наркодиспасерах. В Белгороде, в Нижнем Новгороде они на частной основе существуют», — пояснила Стебенкова.

Добавим, в последнее время участились нападения на медработников при исполнении ими служебных обязанностей. По статистике, только в Москве ежегодно фиксируется около двухсот таких случаев.