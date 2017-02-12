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Мосгордума возродит вытрезвители, опираясь на опыт Советского Союза

10:43 12.02.2017
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве могут появиться вытрезвители. Об этом на Радио «Комсомольская правда» сообщила депутат столичной думы Людмила Стебенкова. По её словам, в этом случае граждан в состоянии алкогольного опьянения будет перевозить в медучреждения полиция, а не бригады скорой помощи. Это поможет избежать нападения пьяных людей на медиков. При создании вытрезвителей стоит учесть опыт Советского Союза и современных регионов, добавила Стебенкова.

«Во времена Советского Союза были вытрезвители, были они в структуре МВД. Большинство граждан действительно нападают на медиков в состоянии алкогольного опьянения. Тогда они не нападали, потому что их отвозили туда соотвествующие службы МВД. После того, как Союз распался, эти вытрезвители были упразднены, потому что Министерство здравоохранения их себе не взяло», — рассказывает депутат.

По ее словам, именно поэтому теперь всех пьяных везут в наши больницы, а они в процессе доставки нападают на медиков.

«В ряде регионов есть вытрезвители, например в Тюмени, при наркодиспасерах. В Белгороде, в Нижнем Новгороде они на частной основе существуют», — пояснила Стебенкова.

Добавим, в последнее время участились нападения на медработников при исполнении ими служебных обязанностей. По статистике, только в Москве ежегодно фиксируется около двухсот таких случаев.

Темы: Москва, Мосгордума
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Комментарии читателей
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12.02.2017, 18:15
Пора бы Госдуме поставить вопрос о соблюдении Конституции:

если все равны, то почему депутаты имеют депутатскую неприкосновенность? Их кто сажать будет в психушки, наркодиспансеры и вытрезвители?
12.02.2017, 16:17
Макар

Совершенно верно. Отьем денег,ничего более.
12.02.2017, 16:08
1

Точно так же как и стоянка эвакуированных авто (они все частные). А беспредел последнее время почти везде, а с ментами и судами особенно.
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