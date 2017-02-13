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В Минобрнауки предложили ограничить число приемных детей в семье

14:16 13.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В министерстве образования и науки обсуждается возможность введения законодательного ограничения на число приемных детей в одной семье. Об этом сообщил источник ТАСС в министерстве.

По словам собеседника агентства, вопрос об ограничении числа приемных детей следует обсудить, в том чисел, в связи с делом семьи Дель.

По действующим законам, напомнила член попечительского совета при правительстве РФ, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, рекомендуется, чтобы в семье было не больше восьми детей. «Поскольку эта норма носит рекомендательный характер, к ней могут прислушаться, а могут и не прислушаться», — подчеркнула она.

В январе 2017 года органы опеки изъяли из московской семьи Делей десять приемных детей. Родители, Светлана и Михаил Дель, утверждают, что им при этом не предъявили никаких документов. Позже в органах опеки пояснили, что работники детского сада нашли у одного ребенка следы побоев.

В начале февраля на Михаила Деля завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Первоначально дело было возбуждено по ст. 116 УК (побои), однако побои близких родственников в феврале были декриминализованы.

Еще одно дело завели на сотрудников органов опеки, их подозревают в халатности.

Двое изъятых детей были возвращены в семью Делей. Договоры опеки над еще восемью детьми департамент соцзащиты расторг.

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Законотворческая деятельность в России, Дети
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 18:45
ВВВ

Минобраз решил напомнить о своём никчёмном существовании...
13.02.2017, 15:55
Ося

"Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет — вместе получается воспитание.." (А.Райкин. из миниатюры)...
13.02.2017, 15:25
Пенсионер П.

В министерстве образования и науки не обсуждается вопрос о том, что им надо заниматься своими делами?
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