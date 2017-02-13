Депутаты высказались за введение госмонополии на производство алкоголя

В Госдуме намерены обратиться в правительство с предложением о введении государственной монополии на производство алкоголя. Инициатива была высказана участниками круглого стола, посвященного влиянию алкоголя на смертность в стране, передает ТАСС.

Наряду с этим участники заседания предлагают правительству усилить меры по недопустимости использования метилового спирта для производства спиртосодержащей продукции. Кроме того, они считают, что парфюмерная продукция и бытовая химия должна быть отнесена к подакцизным товарам.

Парламентарии также высказались з разработку комплекса мер по предотвращению употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях.

Участники круглого стола в проекте итоговой резолюции отметили, что алкоголь является причиной более одной трети от общего количества смертей в России. При этом особо выделили такую причину смертности, как отравления в результате употребления алкогольной продукции низкого качества.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в прошлом году было зарегистрировано более 36 тысяч острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Свыше девяти тысяч случаев закончились летальным исходом.

