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Депутаты высказались за введение госмонополии на производство алкоголя

21:45 13.02.2017
Фото с сайта mvd.ru
Фото с сайта mvd.ru
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В Госдуме намерены обратиться в правительство с предложением о введении государственной монополии на производство алкоголя. Инициатива была высказана участниками круглого стола, посвященного влиянию алкоголя на смертность в стране, передает ТАСС.

Наряду с этим участники заседания предлагают правительству усилить меры по недопустимости использования метилового спирта для производства спиртосодержащей продукции. Кроме того, они считают, что парфюмерная продукция и бытовая химия должна быть отнесена к подакцизным товарам.

Парламентарии также высказались з разработку комплекса мер по предотвращению употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях.

Участники круглого стола в проекте итоговой резолюции отметили, что алкоголь является причиной более одной трети от общего количества смертей в России. При этом особо выделили такую причину смертности, как отравления в результате употребления алкогольной продукции низкого качества.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в прошлом году было зарегистрировано более 36 тысяч острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Свыше девяти тысяч случаев закончились летальным исходом.
 

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя, Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 06:11
Трезвый

Не будет никакой госмонополии.Алкомафия существовала и при СССР прекрасно,но при ельциноидах она расцвела и травит народ без всяких ограничений.Борьбу с этим главным злом нужно вести в плановом порядке постепенно уменьшая возможности легкой покупки этого наркотика и сейчас с одновременным ростом цен на нее нужно запретить продавать спиртное повсеместно путем повышения акцизов на продажу и только через спецмагазины.Нужно архисрочно открывать ЛТП и вытрезвители и вести в ОВД учет алкоголиков.
14.02.2017, 00:44
Ха

Все, что связано с сокращением потребления и доступностью алкояда, необходимо приветствовать. Все разговоры о самогоне и отравлении сурогатами - один из мифов алкомафии которая с озверением умышленно спаивает Народ. Фильмы и сериалы типа Ирония судьбы, который крутят ежегодно, призывая к "культурному пьянсьтву" за собой имеет не одну сотню кладбищ. Не красиво и правильно ПИТЬ надо на благо наркотабачноалкомафии а ЖИТЬ трезво. Спасайте молодежь - будьте для нее примером. Не буду повторяться. Смотрите Жданова - Алкогольный террор против России.
14.02.2017, 00:30
А

ты что , и в продаже алкоголя тоже спец? На всё горазд.
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