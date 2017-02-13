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На Алтае временно прекратили поиски упавшего вертолета

20:45 13.02.2017
Фото пользователя Dmottl на сайте wikipedia.org
Фото пользователя Dmottl на сайте wikipedia.org
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Сотрудники МЧС в связи с наступлением темноты приостановили поиски вертолета Robinson R-66, разбившегося на Алтае в районе Телецкого озера.

Представитель ГУ МЧС по региону рассказал РИА Новости, что поисковая операция возобновиться с рассветом. В ней будут задействованы водолазы, которые пока не приступали к работам по причине сложных погодных условий, и телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Некоторое время назад стало известно, что спасатели нашли вмерзшее в лед озера тело женщины – предположительно одной из пассажиров вертолета.

О крушении Robinson R-66 стало известно днем ранее от очевидца происшествия. По данным СМИ, на борту вертолета находились пять человек. Рассматривается три версии о причинах катастрофы: Сложные метеоусловия, техническая неисправность, ошибка пилота.
 

Темы: Россия, Алтайский край, Авиакатастрофы, Происшествия, Спасательно-поисковые операции в России, МЧС РФ
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