На Алтае временно прекратили поиски упавшего вертолета

Сотрудники МЧС в связи с наступлением темноты приостановили поиски вертолета Robinson R-66, разбившегося на Алтае в районе Телецкого озера.

Представитель ГУ МЧС по региону рассказал РИА Новости, что поисковая операция возобновиться с рассветом. В ней будут задействованы водолазы, которые пока не приступали к работам по причине сложных погодных условий, и телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Некоторое время назад стало известно, что спасатели нашли вмерзшее в лед озера тело женщины – предположительно одной из пассажиров вертолета.

О крушении Robinson R-66 стало известно днем ранее от очевидца происшествия. По данным СМИ, на борту вертолета находились пять человек. Рассматривается три версии о причинах катастрофы: Сложные метеоусловия, техническая неисправность, ошибка пилота.

