Жаловаться в Роспотребнадзор теперь бесполезно?

С нового года столичный Роспотребнадзор перекладывает функцию защиты прав на самих потребителей. Теперь, чтобы попросить помощи у структуры, покупателю необходимо сначала самому обратиться к недобросовестному предпринимателю, а уже в случае отказа удовлетворить жалобу - обращаться в надзорные органы

С 1 января 2017 года решать проблему через Роспотребнадзор можно будет только после того, как покупатель не сможет разрешить возникший конфликт самостоятельно, обратившись с жалобой к продавцу. При этом невозможность урегулировать ситуацию «по-хорошему» еще нужно будет доказать: при обращении в надзорную службу необходимо будет предоставить документы, подтверждающие обращение к продавцу.

Кроме того, структура не будет больше рассматривать анонимные обращения. Правозащитники сходятся во мнении, что новые правила создадут идеальные условия для того, чтобы предприниматель просто игнорировал жалобу покупателя, и через месяц, который отводится на рассмотрение, доказать свою правоту в суде будет уже практически невозможно. Отдельные ресурсы назвали новые правила Роспотребнадзора «подарком бизнесу к Новому году».

Возникает вопрос: чем же тогда будет заниматься структура? Ведь по данным прошлого года, количество проверок и без того сократилось в 1,2 раза, плановых проверок стало меньше почти на треть, а внеплановых на 10 процентов.

Руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева поделилась, что в планах надзорного органа проверить 6 тысяч объектов перед проведением в Москве Кубка конфедерации-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. Судя по всему, структура попросту не хочет отвлекаться на «мелочевку» ближайшие два года. Объекты малого и среднего бизнеса не будут интересовать столичную структуру до 2018 года, сообщила Андреева в интервью.

Таким образом, некрупным предпринимателям столицы в этом году плановые проверки практически не грозят, а внеплановых стоит ожидать только при очень грубых нарушениях и сугубо с подачи очень упорных потребителей, которые рискнут пройти новую процедуру обращения до конца.

Примечательно, что в 2014 году Роспотребнадзор по соглашению с правительством Москвы создали сервис на портале "Наш город" для приема жалоб на просроченные товары и нарушение санитарных правил. Теперь, похоже, сервис утратит свои функции, так как обращение через него не сможет быть поводом для проверки.

Пока столичный Роспотребнадзор будет занят более интересными для себя функциями, москвичи вынуждены будут сами защищать свои права от недобросовестных предпринимателей.

