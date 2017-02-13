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Путин распорядился провести серию семинаров по внутренней политике

11:09 13.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин распорядился провести до шести семинаров-совещаний по вопросам внутренней политике в 2017 года. Соответствующее распоряжение было подписано российским лидером. Документ опубликован на портале правовой информации.

По поручению Путина семинары должны будут проведены в организации дополнительного образования «Корпоративный университет Сбербанка». Каждый семинар будет идти не более четырех дней, и в нем могут принять участие до 300 человек.

Подготовкой мероприятия займутся Управление президента по внутренней политике и Управление президента по общественным проектам.

Путин распорядился, чтобы управление по делам президента обеспечило аренду помещения и оборудования для проведение семинаров, в том числе предоставления средств для звукоусиления, аудио и видео-записи.

Кроме того, управление по делам президента обеспечит организацию транспортного обслуживания мероприятия, которым займется «Транспортный комбинат Россия». В документе отмечается, что расходы на проживание участников семинаров и оплата их проезда до Москвы будут осуществляться «управляющими организациями».

Как отмечается в распоряжении президента, расходы, которые будут связаны с организацией и проведением семинаров, будут выплачены из федерального бюджета на обеспечения деятельности Администрации президента.

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 20:32
Гость: Братан!

Ты ошибился. 2.60. В районах 3-го пояса - 3.50. Но там и цены были повыше. Правда спирт питьевой был по 8.30 (0,5 л без стоимости посуды).
13.02.2017, 20:03
Гость: Юрий СПб

Всё ясно. Клепают базу : опять будут грабить и призывать к патриотизму, а заодно и бюджет под это дело попилят. Внутренняя политика нашей олигархической власти цинична, однобока и предсказуема.
13.02.2017, 20:03
Гость: мик

типа обмен мнениями.
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