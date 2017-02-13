Путин распорядился провести серию семинаров по внутренней политике

Президент России Владимир Путин распорядился провести до шести семинаров-совещаний по вопросам внутренней политике в 2017 года. Соответствующее распоряжение было подписано российским лидером. Документ опубликован на портале правовой информации.

По поручению Путина семинары должны будут проведены в организации дополнительного образования «Корпоративный университет Сбербанка». Каждый семинар будет идти не более четырех дней, и в нем могут принять участие до 300 человек.

Подготовкой мероприятия займутся Управление президента по внутренней политике и Управление президента по общественным проектам.

Путин распорядился, чтобы управление по делам президента обеспечило аренду помещения и оборудования для проведение семинаров, в том числе предоставления средств для звукоусиления, аудио и видео-записи.

Кроме того, управление по делам президента обеспечит организацию транспортного обслуживания мероприятия, которым займется «Транспортный комбинат Россия». В документе отмечается, что расходы на проживание участников семинаров и оплата их проезда до Москвы будут осуществляться «управляющими организациями».

Как отмечается в распоряжении президента, расходы, которые будут связаны с организацией и проведением семинаров, будут выплачены из федерального бюджета на обеспечения деятельности Администрации президента.