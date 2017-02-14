В Москве совершено нападение на инкассаторов ФГУП «Спецсвязь России»

Нападение на северо-востоке Москвы совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи".В результате перестрелки один из бандитов убит и еще один ранен, также огнестрельное ранение получил инкассатор, сообщает ТАСС.

Попытка ограбления произошла на улице Римского-Корсакова, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова. В результате перестрелки есть раненые. Инкассаторы не пострадали. Удалось ли грабителям что-либо похитить, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, отметила Иванова.

По данным источника РИА Новости, нападение совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи". Это фельдъегерская служба в составе Россвязи, которая занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, а также наличных денег.

