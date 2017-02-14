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В Москве совершено нападение на инкассаторов ФГУП «Спецсвязь России»

12:23 14.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Нападение на северо-востоке Москвы совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи".В результате перестрелки один из бандитов убит и еще один ранен, также огнестрельное ранение получил инкассатор, сообщает ТАСС.

Попытка ограбления произошла на улице Римского-Корсакова, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова. В результате перестрелки есть раненые. Инкассаторы не пострадали. Удалось ли грабителям что-либо похитить, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, отметила Иванова.

По данным источника РИА Новости, нападение совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи". Это фельдъегерская служба в составе Россвязи, которая занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, а также наличных денег.
 

Темы: Москва, Покушение на убийство должностного лица, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 18:53
вадим иванович

наверно главный почтмейстер не поделился премией но за чужие ворованные деньги ребятам чоп помирать очень мило аминь
14.02.2017, 18:33
м ик

борзое нападение
14.02.2017, 18:18
полицейские

разборки, возвращаются и карточки, и 90-е.
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