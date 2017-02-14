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В Минобороны уточнили количество заказанных медалей за операцию в САР

18:20 14.02.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Сообщения о том, что Минобороны России заказало изготовление 20 тысяч медалей за операцию в Сирии не соответствует действительности.

«При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Минобороны подтвердили, что проводятся закупочные операции, предусматривающие изготовление медалей «Участнику военной операции в Сирии». Однако количество наград составит две тысячи экземпляров.

В ведомстве заверили, что ошибка в конкурсной документации об электронном аукционе будет исправлена в кратчайшие сроки.

Информация о том, что Минобороны объявило тендер на изготовление 20 тысяч медалей за операцию в Сирии на сумму около четырех с половиной миллионов рублей ранее появилась в СМИ. При этом они ссылались на сайт Госзакупок.
  

Темы: Россия, Награды и премии в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 22:59
Гость: ВВВ

Хорошая песня - ей здесь не место!
14.02.2017, 22:57
Гость: ВВВ

20000, или 2000 - какая разница. Главное, чтобы сумма заказа осталась прежней!
14.02.2017, 21:08
Гость: Истинная цифра.

Просто западло пизнесмену медаль за Сирию не купить.
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