В Минобороны уточнили количество заказанных медалей за операцию в САР

Сообщения о том, что Минобороны России заказало изготовление 20 тысяч медалей за операцию в Сирии не соответствует действительности.

«При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Минобороны подтвердили, что проводятся закупочные операции, предусматривающие изготовление медалей «Участнику военной операции в Сирии». Однако количество наград составит две тысячи экземпляров.

В ведомстве заверили, что ошибка в конкурсной документации об электронном аукционе будет исправлена в кратчайшие сроки.

Информация о том, что Минобороны объявило тендер на изготовление 20 тысяч медалей за операцию в Сирии на сумму около четырех с половиной миллионов рублей ранее появилась в СМИ. При этом они ссылались на сайт Госзакупок.

