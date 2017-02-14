В Минобороны прокомментировали доклад о применении химоружия в САР

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о якобы применении сирийскими войсками химического оружия вредит ее репутации.

«Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch», - цитирует генерала ТАСС.

Конашенков порекомендовал организации начинать расследование использования химоружия в Сирии с инцидента в сентябре прошлого года. Тогда боевики применили иприт. Представитель Минобороны отметил, что у того случая есть реальные пострадавшие, свидетели из числа представителей СМИ. Кроме того, были найдены боеприпасы с остатками отравляющего вещества.

Генерал посетовал на то, что Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор так и не завершила экспертизу всех переданных ей доказательств применения иприта. Он предположил, что причиной тому может быть давление со стороны государства-производителя отравляющего вещества.

Ранее Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждает, что в течение прошлого года сирийскими правительственными войсками не менее восьми раз применялось химическое оружие.

