Захар Прилепин: «Я давно уже применяю оружие»

Российский писатель Захар Прилепин рассказал о том, как стал замкомбата спецназа ДНР

Захар Прилепин стал заместителем командира батальона специального назначения по работе с личным составом армии ДНР. С самого начала конфликт в Донбассе писатель организовывал сборы гуманитарной помощи, работал военным корреспондентом, а в 2015 году стал советником главы ДНР Александра Захарченко.

Фото с сайта voicesevas.ru

В интервью «СП» Захар Прилепин рассказал о том, почему он решил принять еще более активное участие в судьбе Донбасса и взять в руки оружие, а также о том, какие перспективы ждут народные республики в ближайшее время.

— Расскажите, что это за батальон, какие задачи он выполняет?

— Батальон подчиняется своему непосредственному командованию, командованию полка и главнокомандующему. В данный момент выполняет боевые задачи на территории ДНР, в том числе на юге республики. 80% личного состава батальона уже принимало участие в боевых действиях на территории Донбасса, а еще треть принимала участие в боевых действиях в Чечне, Приднестровье, Абхазии, в Африке, в Азии, в горячих точках.

— Почему именно сейчас вы решили активно взяться за оружие?

— С 2014 года я выступаю в качестве военного корреспондента, с 2015 — в качестве советника главы ДНР. Так что с 2015 я точно нахожусь при оружии и выполняю разнообразные задачи.

Мысль о создании собственного батальона была у меня с самого начала. Но технически осуществить это было очень сложно, хотя я занимался этим вопросом и в 2014, и в 2015. И вот, наконец, летом прошлого года мы приступили непосредственно к созданию батальона. Просто новость вышла только сейчас, поэтому возникают эти вопросы, но на самом деле это довольно давняя история.

— То есть создание батальона не связано с последним обострением в Донбассе?

— Конечно, нет. Представляете, две недели назад началось обострение, и я поехал и быстренько создал батальон? Нет, как я уже сказал, это долгая работа. У нас несколько сотен человек, которые вооружены и снаряжены. Вся эта подготовка проходила не сейчас.

— Вы готовы в случае необходимости применять оружие?

— Я давно уже применяю оружие. Этот вопрос несколько странно звучит в отношении заместителя командира батальона специального назначения. Можно ли к этому морально подготовиться? Это работа такая, о чем вообще говорить?

— Вы планируете какие-то конкретные сроки своего нахождения в батальоне?

— Ничего не запланировал. Пока я в должности, а так — человек предполагает, Бог располагает.

— Как, думаете, литературная «тусовка» отнесется к новости о том, что вы стали заместителем командира батальона специального назначения в ДНР?

— Я уже давно утратил всякие иллюзии в отношении нашей литературной и окололитературной общественности и не верю в их гуманизм и здравый смысл. Новость вышла только сегодня, и я не имею представления, как они отреагируют. Да меня это и совершенно не волнует. Меня волнует, чтобы бронежилеты были у всего личного состава. А что скажет по этому поводу Дмитрий Быков — мне неинтересно.

— Многие говорят о том, что Минские соглашения мертвы. Как вы считаете, что ждет Донбасс в ближайшем будущем?

— Я надеюсь, что обострение уже закончено, хотя судя по количеству боеприпасов и личного состава, который нагнали с украинской стороны, есть вероятность, что оно продлится в ближайшие дни. Но в целом я думаю, что ничего экстраординарного в отношении Донбасса в этом году не произойдет. Будет все та же вялотекущая, время от времени обостряющаяся странная война.