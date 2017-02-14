]]> ]]>
Главная В России

Захар Прилепин: «Я давно уже применяю оружие»

08:55 14.02.2017 , Анна Седова

Российский писатель Захар Прилепин рассказал о том, как стал замкомбата спецназа ДНР

Захар Прилепин стал заместителем командира батальона специального назначения по работе с личным составом армии ДНР. С самого начала конфликт в Донбассе писатель организовывал сборы гуманитарной помощи, работал военным корреспондентом, а в 2015 году стал советником главы ДНР Александра Захарченко.

Фото с сайта voicesevas.ru

В интервью «СП» Захар Прилепин рассказал о том, почему он решил принять еще более активное участие в судьбе Донбасса и взять в руки оружие, а также о том, какие перспективы ждут народные республики в ближайшее время.

 — Расскажите, что это за батальон, какие задачи он выполняет?

— Батальон подчиняется своему непосредственному командованию, командованию полка и главнокомандующему. В данный момент выполняет боевые задачи на территории ДНР, в том числе на юге республики. 80% личного состава батальона уже принимало участие в боевых действиях на территории Донбасса, а еще треть принимала участие в боевых действиях в Чечне, Приднестровье, Абхазии, в Африке, в Азии, в горячих точках.

 — Почему именно сейчас вы решили активно взяться за оружие?

— С 2014 года я выступаю в качестве военного корреспондента, с 2015 — в качестве советника главы ДНР. Так что с 2015 я точно нахожусь при оружии и выполняю разнообразные задачи.

Мысль о создании собственного батальона была у меня с самого начала. Но технически осуществить это было очень сложно, хотя я занимался этим вопросом и в 2014, и в 2015. И вот, наконец, летом прошлого года мы приступили непосредственно к созданию батальона. Просто новость вышла только сейчас, поэтому возникают эти вопросы, но на самом деле это довольно давняя история.

 — То есть создание батальона не связано с последним обострением в Донбассе?

 — Конечно, нет. Представляете, две недели назад началось обострение, и я поехал и быстренько создал батальон? Нет, как я уже сказал, это долгая работа. У нас несколько сотен человек, которые вооружены и снаряжены. Вся эта подготовка проходила не сейчас.

 — Вы готовы в случае необходимости применять оружие?

— Я давно уже применяю оружие. Этот вопрос несколько странно звучит в отношении заместителя командира батальона специального назначения. Можно ли к этому морально подготовиться? Это работа такая, о чем вообще говорить?

 — Вы планируете какие-то конкретные сроки своего нахождения в батальоне?

— Ничего не запланировал. Пока я в должности, а так — человек предполагает, Бог располагает.

 — Как, думаете, литературная «тусовка» отнесется к новости о том, что вы стали заместителем командира батальона специального назначения в ДНР?

— Я уже давно утратил всякие иллюзии в отношении нашей литературной и окололитературной общественности и не верю в их гуманизм и здравый смысл. Новость вышла только сегодня, и я не имею представления, как они отреагируют. Да меня это и совершенно не волнует. Меня волнует, чтобы бронежилеты были у всего личного состава. А что скажет по этому поводу Дмитрий Быков — мне неинтересно.

 — Многие говорят о том, что Минские соглашения мертвы. Как вы считаете, что ждет Донбасс в ближайшем будущем?

— Я надеюсь, что обострение уже закончено, хотя судя по количеству боеприпасов и личного состава, который нагнали с украинской стороны, есть вероятность, что оно продлится в ближайшие дни. Но в целом я думаю, что ничего экстраординарного в отношении Донбасса в этом году не произойдет. Будет все та же вялотекущая, время от времени обостряющаяся странная война.

Темы: Украина, Противостояние на Украине
Источник: Свободная Пресса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2017, 12:10
Гость: Врешь, троцкист!

Кольцов твой был подлым шпионом и троцкистом. хорошо, что наши бдительные органы его вовремя разоблачили и расстреляли. Жаль, до Хемингуэя не дотянулись.
14.02.2017, 12:01
Гость: ***

Беснуйтесь,бандерлоги,не помогут вам подлые убийства героев земли Русской.
14.02.2017, 11:50
Гость: а воевать когда?

Расписание ближайших "боёв" Захара Прилепина:

15/02/2017 Волгоград
Встреча с Захаром Прилепиным и моноспектакль «Ты чё такой похнюпый?». Арт-бар «Белая лошадь». Начало в 19:00.

16/02/2017 Саратов
Встреча с Захаром Прилепиным и моноспектакль «Ты чё такой похнюпый?».

17/02/2017 Вольск
Встреча с Захаром Прилепиным и моноспектакль «Ты чё такой похнюпый?».

18/02/2017 Пенза
Встреча с Захаром Прилепиным и моноспектакль «Ты чё такой похнюпый?».

21/02/2017 Москва
Пресс-конференция Захара Прилепина в ТАСС, посвященная выходу книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Начало в 13:00. А также: лекции в Литинституте и МГУ, в 19:00 — презентация в магазине «Москва» (ул. Тверская, 16).

22/02/2017 Москва
Встреча с Захаром Прилепиным в магазине «Молодая гвардия» (ул. Большая Полянка, 28). Начало в 19:00.

23/02/2017 Москва
Презентация книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» в магазине «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1). Начало в 19:00.

24/02/2017 Санкт-Петербург
Творческий вечер Захара Прилепина.

25/02/2017 Москва
Лекция Захара Прилепина в Государственном историческом музее.

01/03/2017 Челябинск
Творческий вечер Захара Прилепина в рамках международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА».

03/03/2017 Москва
Открытие выставки художника Алисы Бошко «Семь жизней Захара Прилепина» в литературном музее им. А. Н. Толстого. Начало в 18:00.

14/03/2017 Познань
Встреча с Захаром Прилепиным на Большой сцене Польского театра в Познани.

и т.д.
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.