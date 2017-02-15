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Медведев утвердил план приватизации до 2019 года

12:36 15.02.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Правительство России опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы, предполагающий среди прочего снижение государственных долей в компаниях, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, включая ВТБ, "Совкомфлот" и "Алросу", сообщает РИА Новости.

"Планом предусматривается приватизация в 2017–2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — сообщается в справке к распоряжению на сайте кабмина.

Поступления в бюджет за это время составят 5,6 миллиарда рублей ежегодно без учёта стоимости акций компаний-лидеров.

В частности, планируется сократить долю государства в "Алросе" до 29% плюс одна акция, в "Совкомфлоте" — до 25% плюс одна акция, в ВТБ также до 25% плюс одна акция от общего количества обыкновенных акций. В документе также говорится, что сокращение доли в ВТБ ниже 50% плюс одна акция будет координироваться с сокращением участия ЦБ в Сбербанке.

В начале июля 2016 года в рамках приватизации состоялось размещение 10,9% акций "Алросы". Пакет из 802,781 миллиона акций был продан примерно за 52,2 миллиарда рублей (по 65 рублей за акцию). Сделка вызвала значительный интерес и привлекла широкий круг инвесторов, в том числе иностранных. В результате приватизации доля государства в алмазодобытчике снизилась до 33%, еще 25% плюс одна акция принадлежат республике Якутия, 8% — восьми улусам (районам) этой республики. В свободном обращении находятся 34% акций компании.

В перспективе не исключалась возможность приватизации дополнительно 8% акций "Алросы" уже в 2017 году. Однако, как говорил в декабре глава Росимущества Дмитрий Пристансков, этот вопрос еще открыт и будет обсуждаться в правительстве.

Темы: Приватизация государственных активов в России, ВТБ, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 22:26
Гость: A D

Хапает как перед смертью.
15.02.2017, 20:57
Гость: E.

Никто и не сомневался, что Медведев - передаст. Всё передаст в частные руки. Абрамович, Фридман, Дерипаска и другие русские бизнесмены уже приняли нижнюю стойку. Скоро будут новые яхты и виллы ... Собственно, почему тогда запретили Ходорковскому приватизировать деловой комплекс напротив ГУМа?
15.02.2017, 20:34
Гость: У меня

с прошлой прихватизации один остался.
Жду, когда подорожает.
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