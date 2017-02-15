Партийные страсти вокруг Вороненкова и Максаковой

КПРФ осудила своего перебежчика, «ЕдРо» и не подумала

Похоже, отъезд самой яркой парочки нашего политического Олимпа на Украину одними скандалами не закончится. Дело дошло до серьезных дел. Следственный комитет РФ вынес заочное обвинение в адрес сбежавшего в Киев экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а также инициировал его федеральный розыск. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве. В КПРФ обещают провести внутреннее расследование и напоминают, что супруга скандального депутата — Мария Максакова - была избрана депутатом Госдумы от «Единой России».

Мария Максакова-Игенбергс и Денис Вороненков © РИА Новости, Владимир Федоренко

По данным издания, Вороненкову инкриминируют организацию мошенничества в особо крупных размерах. Речь идет о рейдерском захвате особняка в центре Москвы стоимостью 5 млн долларов. Попытки лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности, предпринятые в 2015 и 2016 году ведомством Александра Бастрыкина, были неудачны. В обоих случаях прокуратура отказалась вносить в Госдуму соответствующие представления.

Внимание к паре Вороненков — Максакова приковано в связи с их внезапной эмиграцией на Украину, где оба бывших депутата стали выступать с резкой критикой в адрес России. Так, в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» Вороненков заявил: «ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. <…> Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. <…> Крым стал такой лакмусовой бумажкой: он объединил Россию вокруг идеи что-то <украсть> у соседа».

Реакция партийных товарищей на слова Вороненкова была жесткой. Режиссер Владимир Бортко назвал экс-депутата предателем и напомнил, что «предателей вешают». «Хотелось бы вычеркнуть этого человека из памяти», — сказал он. По информации зампредседателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, Вороненков собирается пойти путем Саакашвили. «Говорят, что будет губернатором Одессы. Я не шучу», — заявил Кашин.

Депутатские полномочия Вороненкова были прекращены 4 декабря 2016 года. В новый, 7-й состав Госдумы он не попал. А уже 6 декабря, как стало известно недавно, россиянин получил гражданство Украины. Член ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил о намерении КПРФ исключить Вороненкова из партии. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, дело Вороненкова рассмотрит контрольная комиссия организации.

Информация о формальном членстве Вороненкова в КПРФ противоречива. Его супруга Мария Максакова написала в Фэйсбук, что ее муж никогда в партии не состоял. То же подтвердил сам экс-депутат.

«Это бред. Я не являюсь и никогда не был членом КПРФ, — сказал он». Действительно, закон позволяет беспартийным избираться от партий, однако источник издания в ЦК КПРФ подтвердил, что Вороненков все-таки был ее членом.

Коллега Вороненкова по 6-му созыву Госдумы, член ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин, комментируя ситуацию был краток:

— Да, был такой, Вороненков. Но поскольку партия вот-вот определит свою официальную позицию, лучше всего дождаться этого момента.

Член КПРФ адвокат Дмитрий Аграновский рассчитывает на объективное внутреннее расследование в КПРФ, но предлагает обратить также внимание на супругу Вороненкова.

— Я слежу за ситуацией, но пока наши партийные компетентные органы выводов из этой истории не сделали. Я нечто подобное предполагал. Как только стала свадьба греметь Максаковой и Вороненкова на всю страну, стало понятно, что это плохо кончится.

— А что не так было со свадьбой?

— Скромнее надо быть. На Западе такое слово как «элита» стараются не употреблять. Революциями научены. Там богатые люди стараются не злить особо бедных. А у нас, и в этом конкретном случае тоже, часто ведут себя нескромно. Это не правильно. Тем более, если речь идет о парламентариях. Обратите внимание — во Франции Фийона обвинили в том, что его жена получала зарплату помощника. В масштабах страны это полная ерунда. Однако это поставило под сомнение его президентскую кампанию. Наша «элита» вообще народом никак не контролируется. Я лично, как член партии, жду расследования и последующих оргвыводов. Пусть оно будет объективным. Я не жажду ни чьей крови и вообще уважаю презумпцию невиновности. Но разбирательство необходимо.

— А что можно сказать о второй половине этой истории — супруге Вороненкове Максаковой? Она ведь тоже бывший депутат.

— Почему-то все делают акцент, что Вороненков — член КПРФ. Но Максакова — член «Единой России». А это партия власти. Значит, с нее спрос двойной. Поэтому интересны выводы в отношении именно «Единой России». Ведь КПРФ не принимает управленческие решения, касающиеся всей страны. Она от этого полностью отстранена, несмотря на то, что за нее голосуют миллионы людей.

Поскольку Максакова была очень органично вписана в «ЕдРо», а она — типичный единоросс, у меня вызывает опасения качество принятия решений и возможность влияния на эти решения извне. Мы у себя в КПРФ разберемся. Я слышу очень здравые речи Юрия Афонина. Но что будет делать партия власти? Она-то несет ответственность за страну. Я не вижу со стороны властей попыток разобраться с этой ситуацией. Острие удара переносится на КПРФ. Жириновский тоже кричит о нашей партии, а не о «Единой России», хотя ответственность несут обе партии.

Возможная причина такого поведения правящей партии в том, что результаты их присутствия в парламенте никак не зависят от выборов? Им участь Фийона не угрожает. Парламентский скандал или избирательный кризис тоже. Они все равно получат свое квалифицированное большинство. И поэтому они не следят за своим кадровым составом.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко удивился необходимости принимать какие-либо меры в отношении Максаковой.

— Мы уже высказывались по этому поводу. Мы от Максаковой не слышали никаких заявлений. Она не давала никаких интервью. Если она сменила гражданство, то согласно закону о политических партиях, она автоматически перестанет быть членом «Единой России». Поэтому я не понимаю, какие могут быть к нам вопросы. Это не наша тема.

В конце января Ревенко уже заявлял, что Максакова «ничего предосудительного» для того, чтобы исключить ее из партии, не сделала. «И сегодня не те времена, когда человека подвергают санкциям за поступки его близких», — сказал тогда единоросс.

Между тем, стало известно о том, что руководство Российской академии музыки им. Гнесиных, где Максакова работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения, намерено уволить ее после известия о переезде на Украину. Сейчас за нее работают другие преподаватели.

По словам коллег Максаковой, они узнали о случившемся из интернета. «Жизнь идет, полно других проблем», — признался начальник отдела по работе с целевыми программами Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Гатауллин.