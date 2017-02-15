Мосгордума одобрила законопроект, ограничивающий продажу вейпов

Депутаты Мосгордумы на заседании в среду одобрили проект закона, который предусматривает ограничение продажи вейпов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения законопроекта столичными депутатами, он будет внесен в Госдуму, где его могут рассмотреть в весеннюю или летнюю сессию.

Данным законопроектом предлагается закрепить понятия "электронных систем доставки никотина" (ЭСДН) и "электронных систем доставки продуктов, не являющихся никотином" (ЭСДПН). Также в документе закрепят запрет на продажу данной продукции несовершеннолетним и ограничение на использование вейпов в общественных местах. Кроме этого, законопроектом ограничивается реклама вейпов и устанавливаются требования, по которым можно будет классифицировать вейпы, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.

В пояснительной записке отмечается, что вейпы и электронные кальяны стали более популярными после того, как были введены ограничения на курение в общественных местах. Зачастую потребителями данной продукции становятся несовершеннолетние. Продажа и потребление вейпов уже запрещены в Нидерландах, Франции, Испании и ряде штатов США.

"Крайне важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, и запретить их использование в общественных местах…, а также установить ограничения на рекламу указанных устройств", — говорится в записке к документу.