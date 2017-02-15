]]> ]]>
Главная В России Новости

Мосгордума одобрила законопроект, ограничивающий продажу вейпов

15:31 15.02.2017
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Депутаты Мосгордумы на заседании в среду одобрили проект закона, который предусматривает ограничение продажи вейпов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения законопроекта столичными депутатами, он будет внесен в Госдуму, где его могут рассмотреть в весеннюю или летнюю сессию.

Данным законопроектом предлагается закрепить понятия "электронных систем доставки никотина" (ЭСДН) и "электронных систем доставки продуктов, не являющихся никотином" (ЭСДПН). Также в документе закрепят запрет на продажу данной продукции несовершеннолетним и ограничение на использование вейпов в общественных местах. Кроме этого, законопроектом ограничивается реклама вейпов и устанавливаются требования, по которым можно будет классифицировать вейпы, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.

В пояснительной записке отмечается, что вейпы и электронные кальяны стали более популярными после того, как были введены ограничения на курение в общественных местах. Зачастую потребителями данной продукции становятся несовершеннолетние. Продажа и потребление вейпов уже запрещены в Нидерландах, Франции, Испании и ряде штатов США.

"Крайне важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, и запретить их использование в общественных местах…, а также установить ограничения на рекламу указанных устройств", — говорится в записке к документу.

Темы: Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России, Мосгордума
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2017, 20:50
гость

А почему не запрещают куклы-монстры и игрушки-скелеты? Это же травмирует психику детей.
15.02.2017, 18:35
мик

давно пора и еще бить по рукам, губам и сопатке мелким курильщикам - дедовские методы самые надежные.
15.02.2017, 17:40
Пенсионер П.

"Крайне важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним..."
Правильно, пусть табак курят и всякую дрянь колют.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.