Григорий Лепс расстался со всем коллективом своего продюссерского центра

Певец Григорий Лепс расстался со своей продюсерской командой, с которой работал на протяжении 11 лет.

Как сообщает Life.ru, с Лепсом завершил работу практически весь состав его продюсерского центра, включая концертного директора и менеджемент.

Причина прекращения сотрудничества не сообщается. По словам одного из руководителей продюсерского центра Лепса Майи Сериковой, все произошло по обоюдному согласию.

«Люди пробиваются, двигаются дальше. Мы сохранили хорошие отношения, а это главное. Мы вместе прошли 11 лет, это долгий совместный путь. У каждого продолжается дальше своя история, но главное, что мы остались друзьями, а это гораздо важнее», - приводит слова Сериковой Национальная Служба Новостей.

Отмечается, что продюсерский коллектив завершит все уже начатые проекты, а затем продолжат деятельность в рамках собственной компании.