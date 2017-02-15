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Григорий Лепс расстался со всем коллективом своего продюссерского центра

13:36 15.02.2017
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова

Певец Григорий Лепс расстался со своей продюсерской командой, с которой работал на протяжении 11 лет.

Как сообщает Life.ru, с Лепсом завершил работу практически весь состав его продюсерского центра, включая концертного директора и менеджемент.

Причина прекращения сотрудничества не сообщается. По словам одного из руководителей продюсерского центра Лепса Майи Сериковой, все произошло по обоюдному согласию.

«Люди пробиваются, двигаются дальше. Мы сохранили хорошие отношения, а это главное. Мы вместе прошли 11 лет, это долгий совместный путь. У каждого продолжается дальше своя история, но главное, что мы остались друзьями, а это гораздо важнее», - приводит слова Сериковой Национальная Служба Новостей.

Отмечается, что продюсерский коллектив завершит все уже начатые проекты, а затем продолжат деятельность в рамках собственной компании.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 14:26
Олеся

А не пора ли талантливому коллективу распрощаться с этим гопником и ресторанным завывалой ?
15.02.2017, 14:10
Засранц

Эпохальное для истории России событие.
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