В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду исключительности

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым дискредитация человека в интернете или СМИ будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей. либо лишением права занимать определенные должности до трех лет, передает РИА «Новости».

«Применение статьи 282 УК РФ [«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»] вызывает множество нареканий и споров, как у представителей СМИ, так и в юридическом сообществе. Размытая формулировка, с одной стороны, сложность доказывания наличие прямого умысла в разжигании ненависти, с другой, делают эту норму малоэффективной», — говорится в пояснительной записке (орфография автора сохранена).

Парламентарий в связи с этим предлагает внести поправки в соответствующую статью, в частности, дополнить описание первого ее пункта квалифицирующим признаком: причинение «существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций». Законопроектом также предлагается добавить в статью третий пункт, вводящий наказание за публичную «пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности» человека или группы лиц.

В июне 2016 года либерал-демократы Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Иван Сухарев внесли в Думу законопроект, упраздняющий статью 282 УК РФ. Они утверждали, что ее могут использовать в ситуациях, в которых ничего противозаконного, в том числе в политических целях. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников тогда подчеркнул, что это может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе кровавым.