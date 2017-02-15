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Московские школы вышли на финишную прямую к глобальному лидерству

19:24 15.02.2017
Фото c сайта www.mos.ru
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Московские школы превосходят европейские в использовании инновационных технологий. Компьютерные новшества за последние годы проникли во все части образовательного процесса

По данным консалтинговой компании KPMG на 2016 год, доля внедрения «умных технологий» в образовательный процесс в российской столице достигает 90%. Для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 80%, в Гонконге – 70%, а в Нью-Йорке – 60%.

Наиболее активно инновации в столичных школах внедрялись в последние пять лет. На сегодняшний день в Москве не осталось среднего учебного заведения, не подключенного к беспроводному интернету. Многие образовательные учреждения оснащены планшетами, интерактивными досками, современным лабораторным оборудованием.

А осенью начал работу пилотный проект «Московской электронной школы», в рамках которого в шести столичных школах в результате автоматизации был значительно упрощен процесс связи «родитель-педагог», «педагог-ученик» и «ученик-педагог». Вся информация, касающаяся успеваемости ребенка, его местонахождения и питания отныне находится в открытом доступе в интернете. Родители также в любой момент через личный кабинет могут выйти на связь с педагогом и обсудить с ним какие-то срочные вопросы.

Как уже неоднократно отмечалось, электроника проникла во все сферы школьного образования в Москве. К последним достижениям можно отнести и внедрение системы «Проход и питание». Все больше московских школьников расплачивается в столовых картами. Вся информация об их расходах автоматически заносится в базу данных, интегрированную с глобальной сетью. Таким образом, родители всегда могут узнать, чем будут кормить завтра их детей, а также получить подробную информацию об энергетической ценности каждого блюда. Эта система прекрасно дополнила перевод организации питания несколько лет назад на аутсорсинг.

По признанию школьников и педагогов, меню стало более разнообразным и сбалансированным, а столовые усилиями операторов питания преобразились до неузнаваемости и сейчас скорее напоминают просторные и светлые кафе. Более того, в прошлом году в некоторых школах заработал буфет полезного питания «Здравушка», где продаются гипоаллергенные продукты и особые сладости для детей-диабетиков.

Столь пристальное внимание московских властей к созданию идеальных условий для получения качественного образования уже принесло немало плодов. Осенью московские школьники выигрывали одну международную олимпиаду за другой. Пожалуй, самым ярким достижением стала победа в Олимпиаде Мегаполисов, где юные москвичи в ряде научных дисциплин уверенно обогнали участников из Германии, Италии, Финляндии, Китая и других стран. Традиционно столица показывает лучшие результаты и во Всероссийской Олимпиаде школьников.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, объем финансирования школьного образования за последние годы увеличился в два раза. А планов по его дальнейшему совершенствованию меньше не стало. Вполне возможно, что в этом году в столице вновь организуют образовательные летние лагеря с насыщенной экскурсионной программой и бесплатным питанием. Как показал опыт прошлого лета, родители и дети остались в восторге, а многие уже сейчас спрашивают, когда можно записаться в лагерь. 

Темы: Москва, Наука и технологии, Российские школьники, Школьное образование в России, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 21:45
Гость: Павел__

"По данным консалтинговой компании KPMG на 2016 год, доля внедрения «умных технологий» в образовательный процесс в российской столице достигает 90%. Для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 80%, в Гонконге – 70%, а в Нью-Йорке – 60%..."
"Московские школы вышли на финишную прямую к глобальному лидерству"
- каким образом умение тыкать пальцами в экран способно вывести страну в лидеры?
"Лидерство" тут лишь в одном - в ускоренной деградации до уровня обезьян. Шимпанзе можно научить тыкать пальцем в значок телефонной трубки на экране сотового телефона, и тем осуществлять вызов, но никогда не удастся научить обезьяну звонить по сотовому телефону, если на экране у него не будет "пиктограмм"-значков, а будет, например надпись "вызов" или "набрать номер". И это только один простейший пример.
Людей ускоренно превращают в обезьян "цифровыми технологиями".
Не надо думать, достаточно реагировать на зрительные образы и тыкать своими отростками в "цифровые технологии".
15.02.2017, 20:23
Гость: От теперь Сколково рванеть...

Аж жуть забираить: с малолетства приучили к тому, что все деньги у жирных котов, а вам хрен по электронке.
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