]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве назовут улицу именем дипломата Андрея Карлова

20:45 15.02.2017
Андрей Карлов. Фото с сайта turkey.mid.ru
Андрей Карлов. Фото с сайта turkey.mid.ru
Материалы по теме:

В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, на западе столицы появится улица имени посла РФ в Турции Андрея Карлова, погибшего в Анкаре.

В честь дипломата назовут проектируемый проезд N1968, расположенный между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской удицей, передает РИА Новости.

Наряду с этим столичные власти увековечили имя кубинского лидера Фиделя Кастро. В его честь названа площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц на севере Москвы.

Кроме того, ранее безымянный проезд от Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара назван именем офтальмолога Святослава Федорова. Неподалеку располагается межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» также носящий его имя.

Посол Росси в Турции Андрей Карлов погиб в Анкаре в декабре прошлого года. Он был застрелен полицейским Мевлютом Алтынташем во время посещения фотовыставки. СКР возбудил дело по статье о международном терроризме. Турецкие власти также ведут расследование этого преступления.
 

Темы: Россия, Куба, Москва, Турция, Сергей Собянин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.