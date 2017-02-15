В Москве назовут улицу именем дипломата Андрея Карлова

В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, на западе столицы появится улица имени посла РФ в Турции Андрея Карлова, погибшего в Анкаре.

В честь дипломата назовут проектируемый проезд N1968, расположенный между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской удицей, передает РИА Новости.

Наряду с этим столичные власти увековечили имя кубинского лидера Фиделя Кастро. В его честь названа площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц на севере Москвы.

Кроме того, ранее безымянный проезд от Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара назван именем офтальмолога Святослава Федорова. Неподалеку располагается межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» также носящий его имя.

Посол Росси в Турции Андрей Карлов погиб в Анкаре в декабре прошлого года. Он был застрелен полицейским Мевлютом Алтынташем во время посещения фотовыставки. СКР возбудил дело по статье о международном терроризме. Турецкие власти также ведут расследование этого преступления.

