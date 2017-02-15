Бывшего вице-премьера Крыма задержали по делу о получении взятки

Бывший заместитель председателя совета министров Республики Крым задержан по делу о получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

Как установил СКР, в период с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки в размере 27 млн руб. По версии следствия, за эти деньги чиновник пообещал покровительствовать одной из строительных фирм при выборе ее в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

В ведомстве не уточнили имени бывшего чиновника, однако по данным источника агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Казурине.

Казурин был уволен с поста вице-премьера 29 декабря прошлого года. Как объяснял глава республики Сергей Аксенов, такое решение было принято из-за систематического невыполнения им поручений и государственных задач «с точки зрения сроков качества и всего остального». А блок по освоению бюджетных средств, который курировал Казурин, «практически последнее место занял», отмечал Аксенов.