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Бывшего вице-премьера Крыма задержали по делу о получении взятки

14:50 15.02.2017
Олег Казурин. Фото с сайта rk.gov.ru
Олег Казурин. Фото с сайта rk.gov.ru
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Бывший заместитель председателя совета министров Республики Крым задержан по делу о получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

Как установил СКР, в период с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки в размере 27 млн руб. По версии следствия, за эти деньги чиновник пообещал покровительствовать одной из строительных фирм при выборе ее в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

В ведомстве не уточнили имени бывшего чиновника, однако по данным источника агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Казурине.

Казурин был уволен с поста вице-премьера 29 декабря прошлого года. Как объяснял глава республики Сергей Аксенов, такое решение было принято из-за систематического невыполнения им поручений и государственных задач «с точки зрения сроков качества и всего остального». А блок по освоению бюджетных средств, который курировал Казурин, «практически последнее место занял», отмечал Аксенов.

Темы: Россия, Крым, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 19:56
Гость: ВВВ

Ну, теперь уже точно можно сказать, что Крым стал Российский.
15.02.2017, 19:05
Гость: ну неужели?

А на Украине за взятки не арестовывают?
15.02.2017, 17:43
Гость: на что позарились?

Так "свой", стало быть, а совсем не хохляцкий,
На взятке успел погореть по-дурацки?
Теперь-то хоть понял ликующий Крым
Чем прежнего "лучше" москальский режим?
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