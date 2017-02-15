Путин назначил новым губернатором Карелии главного судебного пристава

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Карелии главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Артура Парфенчикова. Предыдущий руководитель региона – Александр Худилайнен – подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент пожелал новому губернатору успехов на данном посту, а также пообещал свою поддержку.

Парфенчиков в ответ заявил, что для него является очень большой ответственностью работа на малой родине. Он признался, что в последние 10 лет мало бывал в Карелии, но следил за ситуацией в регионе. По его словам, у республики есть определенные проблемы и «сложные социальные вопросы», но они решаемы.

Худилайнен, возглавлявший регион с 2012 года. отказался баллотироваться на новый срок и попросил главу государства досрочно освободить его от должности. В начале прошлого года он получил выговор от Путина за срыв реализации в республике программы по переселению граждан из аварийного жилья.

