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Путин назначил новым губернатором Карелии главного судебного пристава

18:45 15.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Карелии главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Артура Парфенчикова. Предыдущий руководитель региона – Александр Худилайнен – подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент пожелал новому губернатору успехов на данном посту, а также пообещал свою поддержку.

Парфенчиков в ответ заявил, что для него является очень большой ответственностью работа на малой родине. Он признался, что в последние 10 лет мало бывал в Карелии, но следил за ситуацией в регионе. По его словам, у республики есть определенные проблемы и «сложные социальные вопросы», но они решаемы.

Худилайнен, возглавлявший регион с 2012 года. отказался баллотироваться на новый срок и попросил главу государства досрочно освободить его от должности. В начале прошлого года он получил выговор от Путина за срыв реализации в республике программы по переселению граждан из аварийного жилья.
 

Темы: Россия, Карелия, Федеральная служба судебных приставов РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 01:54
хи хи

Вовремя надо свалить и кто этого не понимает обрекает себя на расплату.
15.02.2017, 22:40
Парацельс

Сейчас неизвестно что лучше - уйти или остаться)))))))))))))))
15.02.2017, 21:51
Это что?

Это что же добровольный падёж губернаторов?
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