]]> ]]>
Главная В России Новости

Госдуме предложили ужесточить наказание за нападения на медработников

22:23 16.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Мосгордума направила на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для лиц, совершивших нападения на медиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за применение к медработнику, выполняющему свои профессиональные обязанности, насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу такового, предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или же наказывать принудительными работами на срок до пяти лет. Кроме того, в проекте предусмотрена возможность применения ареста на срок до полугода, либо лишение свободы до пяти лет.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья медработника, авторы инициативы предлагают наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. В случае посягательства на жизнь медика виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок от 12 до лет или пожизненно.

Помимо всего прочего, авторы проекта считают, что предварительное следствие по таким преступлениям должно проводиться СКР.

Поводом для инициативы столичных парламентариев послужили участившиеся случаи нападения на медиков. В пояснительной записке к документу они привели данные Минздрава за период с 2010 по 2016 годы. Всего за это время было зафиксировано 1226 нападений, причем, год от года показатели возрастали.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Государственная Дума РФ, Мосгордума
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2017, 07:26
Гость: Агнесса Псих

Не надо было взращивать общество аморальных скотов и прививать "западные ценности". Вы себе в СССР такое могли бы представить? То то же. А сейчас деньги бог. Ради этого можно любую подлость совершить.Воспитывать надо людей. Культура и образование должны стать главным интересом государства. Тогда лет через... может исправим ситуацию. При социализме удалось.
17.02.2017, 07:22
Гость: с Урала

А обычный УК как-то им не подходит? Давайте в таком случае отдельно для слесарей, инженеров, фигуристов и т.д. внесём изменения. Нападение на человека уже статья. УК надо ужесточать. А то за убийство через 6 лет выходят. Бардак.
17.02.2017, 04:49
Гость: помнится, медработник с купленным дипломом убил пациента.

Теперь мочить станут регулярно, если что, скажут, защищались, дипломы теперь только покупаются в т.н. "ВУЗах"
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.