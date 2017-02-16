Госдуме предложили ужесточить наказание за нападения на медработников

Мосгордума направила на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для лиц, совершивших нападения на медиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за применение к медработнику, выполняющему свои профессиональные обязанности, насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу такового, предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или же наказывать принудительными работами на срок до пяти лет. Кроме того, в проекте предусмотрена возможность применения ареста на срок до полугода, либо лишение свободы до пяти лет.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья медработника, авторы инициативы предлагают наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. В случае посягательства на жизнь медика виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок от 12 до лет или пожизненно.

Помимо всего прочего, авторы проекта считают, что предварительное следствие по таким преступлениям должно проводиться СКР.

Поводом для инициативы столичных парламентариев послужили участившиеся случаи нападения на медиков. В пояснительной записке к документу они привели данные Минздрава за период с 2010 по 2016 годы. Всего за это время было зафиксировано 1226 нападений, причем, год от года показатели возрастали.

