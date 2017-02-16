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Захарова выступит соответчиком по иску Regnum к МИД РФ

18:26 16.02.2017
Фото с сайта mid.ru
Фото с сайта mid.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова привлечена пресненским судом Москвы соответчиком по иску агентства Regnum к внешнеполитическому ведомству.

В агентстве пояснили, что оспариваемой им высказывание принадлежит именно Захаровой, а также потребовали удалить его с сайта МИД и опубликовать опровержение.

Представитель министерства возражал против участия в процессе Захаровой, однако суд удовлетворил ходатайство истца. При этом было отмечено, что у Захаровой есть право просить о рассмотрении иска без ее участия, сообщает РИА Новости.

Поводом для обращения редакции СМИ в суд послужило высказывание Захаровой на брифинге в коне прошлого года. Она заявила, что употребление слов «недонарод» и «недогосударство» в отношении Белоруссии и ее граждан недопустимо. В агентстве, в свою очередь, утверждают, что слово «недонарод» вообще не использовалось в публикуемых материалах. Термин «недогосударство» применялся только в отношении Украины.

По словам Захаровой, она удивлена иском Regnum. Она расценила его как самопиар агентства, а также отметила, что редакция процитировала ее слова на брифингене полностью.
 

Темы: Россия, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ в России, Министерство иностранных дел РФ
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