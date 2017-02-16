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Мэрия Москвы разрешила провести марш памяти Бориса Немцова

12:37 16.02.2017
Борис Немцов © KM.RU, Филипп Киреев
Борис Немцов © KM.RU, Филипп Киреев
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Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение в столице марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

При этом, по его словам, по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые она озвучит позже.

Как написал в Facebook один из организаторов акции Михаил Шнейдер, мэрия намерена предложить оргкомитету провести шествие по прошлогоднему маршруту: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Ранее один из организаторов марша памяти Бориса Немцова Петр Царьков сообщил, что на 26 февраля в мэрию была подана заявка о проведении шествия. По его словам, сбор участников запланирован на 13:00, а сам марш должен начаться в 14:00 и закончиться в 16:00.

Заявка подана на 30 тыс.​ человек. Организаторы намерены провести шествие от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост. Там участники акции возложат цветы к месту убийства Немцова.

В 2016 году марш памяти прошел от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», занимающегося подсчетом участников протестных акций, на марш пришли 24 тыс. человек. В ГУ МВД насчитали 7,5 тыс. участников демонстрации. Годом ранее марш памяти Бориса Немцова собрал, по данным организаторов, от 50 до 70 тыс. человек, по данным МВД — 21 тыс. человек.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство политика было заказным, а убийца получил не менее 15 млн руб.

Темы: Деятели российской оппозиции, Убийство Бориса Немцова, Россия, Москва
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 20:34
позволю добавить

Очень точное замечание в адрес алчного пройдохи-антикоммуниста. Ему в свое время Отдел по внешним сношениям и религии при ЦК КПСС не согласовал назначение в Московскую Епархию. Видимо там не дураки сидели и по материалам на него разглядели будущие сигареты и часы за 50 тонн баксов. Он отправился в Киевскую и оттуда карабкался на вершину, но обиды на коммунистов не забыл. А они были правы, с гнильцой батюшка. Кстати на выборах в Соборе треть делегатов была из Киевской Епархии, что совсем не соответствует ее численности по отношению к Московской. Киевляне и обеспечили ему победу. Московские старцы то были против него.
16.02.2017, 20:23
Белый террор

В окно выгляни. Там 2017 год, а не 1917. Был красно-белый террор, а теперь чисто белый. Ты не заметил, что 100 лет прошло ?
16.02.2017, 18:44
лукавый немцов

достиг того куда заслужил никаким героем никогда не был бабло копил как агент против россии чужие интересы выполнял чтоб соблюсти личный интерес быть при власти и при деньгах каждому своё достанется по заслугам и справедливости не нами установленной. мне лично он и его друзья отвратительны. а кто за ними идет - скатертью дорога
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