Мэрия Москвы разрешила провести марш памяти Бориса Немцова

Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение в столице марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

При этом, по его словам, по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые она озвучит позже.

Как написал в Facebook один из организаторов акции Михаил Шнейдер, мэрия намерена предложить оргкомитету провести шествие по прошлогоднему маршруту: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Ранее один из организаторов марша памяти Бориса Немцова Петр Царьков сообщил, что на 26 февраля в мэрию была подана заявка о проведении шествия. По его словам, сбор участников запланирован на 13:00, а сам марш должен начаться в 14:00 и закончиться в 16:00.

Заявка подана на 30 тыс.​ человек. Организаторы намерены провести шествие от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост. Там участники акции возложат цветы к месту убийства Немцова.

В 2016 году марш памяти прошел от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», занимающегося подсчетом участников протестных акций, на марш пришли 24 тыс. человек. В ГУ МВД насчитали 7,5 тыс. участников демонстрации. Годом ранее марш памяти Бориса Немцова собрал, по данным организаторов, от 50 до 70 тыс. человек, по данным МВД — 21 тыс. человек.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство политика было заказным, а убийца получил не менее 15 млн руб.