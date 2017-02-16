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В МВД предложили запретить проносить на борт самолета алкоголь из duty free

08:14 16.02.2017
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Полиция предложила в обязательном порядке сдавать в багаж алкоголь, который пассажиры самолетов приобрели в магазинах duty free. Правоохранители уверены, что такие меры помогут решить проблему дебоширов на борту. Кроме того, МВД предлагает ограничить продажу спиртного в ресторанах и кафе в зонах беспошлинной торговли.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала директор школы бортпроводников аэропорта «Шереметьево» Вера Новохатская.

«Мой опыт работы в различных авиакомпаниях подтверждает, что сразу при входе сотрудники отбирают пакеты с алкоголем, навешивают на них бирку, а потом передают их в специальные багажники», — сообщила специалист.

Эксперт отметила, что для спокойствия на борту самолета нужно ужесточить наказание для дебоширов


 

Темы: Борьба за безопасность авиасообщения в России, МВД России
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 11:36
Гость: stalker

Наша полиция бред несет. Как известно, магазины беспошлиной торговли находятся в зоне ожидания вылета, куда пассажиры могут попасть только после сдачи багажа, прохождения таможенного и паспортного контролей. Как же, в таком случае, они смогут сдать алкоголь в багаж, если его у них уже нет ? Даже багажная квитанция уже на руках. Проще тогда вообще алкоголь в этих магазинах запретить. Но тогда они разорятся.
16.02.2017, 10:45
Гость: E.

Нет ничего проще.
1. Всё спиртное должно быть отделено от пассажира. Если утаил фляжку, снимать с рейса.
2. Каждый пассажир должен пройти контроль, как водитель на дороге - дыхни и иди - или в самолет, или на выход из аэропорта.
3. Спиртное на борту не подавать, только воду, чай, кофе и соки.
Но никогда такого не будет, поскольку все эти "думы" заполнены явными или скрытыми алкашами.
Да и зарабатывает кто-то на спаивании, набирая денег для окончательного переезда к семье в Англию или на Ближний Восток.
16.02.2017, 10:08
Гость: Хе хе...

Да, довелось мне летать с малолетним быдлом. Малоприятная картина. В Европе они тихие, как прилетают сюда, начинается мат перемат, приставания.
Таких по идее нужно сразу оформлять по хулиганке и отлучать от авиаперелетов на 2 года. Пусть автобусами ездят.
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