В МВД предложили запретить проносить на борт самолета алкоголь из duty free

Полиция предложила в обязательном порядке сдавать в багаж алкоголь, который пассажиры самолетов приобрели в магазинах duty free. Правоохранители уверены, что такие меры помогут решить проблему дебоширов на борту. Кроме того, МВД предлагает ограничить продажу спиртного в ресторанах и кафе в зонах беспошлинной торговли.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала директор школы бортпроводников аэропорта «Шереметьево» Вера Новохатская.

«Мой опыт работы в различных авиакомпаниях подтверждает, что сразу при входе сотрудники отбирают пакеты с алкоголем, навешивают на них бирку, а потом передают их в специальные багажники», — сообщила специалист.

Эксперт отметила, что для спокойствия на борту самолета нужно ужесточить наказание для дебоширов



