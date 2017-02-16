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В Кремле исключили введение визового режима с Белоруссией

13:42 16.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Белоруссией. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

​«Нет, такая тема не рассматривается», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 78% россиян выступают за возвращение визового режима с Белоруссией, полагая, что «Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей». При этом большинство россиян (40%) по-прежнему воспринимают Белоруссию как «дружественное государство».

В январе 2017 года Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией.

МИД Белоруссии заявил, что решение было принято Россией «без предварительного уведомления» и «вопреки всем существующим договоренностям». «Один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — прокомментировал создание пограничной зоны белорусский лидер Александр Лукашенко. Решение Москвы он охарактеризовал как «чисто политический выпад».

ФСБ позже объяснила создание пограничной зоны на границе с Белоруссией необходимостью борьбы с незаконной миграцией и контрабандой наркотиков. В ФСБ отмечали, что пограничная зона не накладывает ограничений на свободу пересечения государственной границы гражданами России и Белоруссии.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 19:22
АС Пушкин ( стих определивший его смерть)

...о чём шумите вы , нарлдные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Оставьте;это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
...Уже давно между собою
враждуют эти племена
Не раз клонилась под грозою
то их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском мире?
Оно ль иссякнет?( предупреждение пророка) вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали...
16.02.2017, 19:00
@.rgu

Верят не верят,а я поддерживаю визовый режим.
16.02.2017, 18:56
Контрразведчик

А зря! Надо закрывать кордоны с бывшими "совецкими" и переселять всех Русских людей в Русь. Надо вести жесточайшую политику в отношении предателей, жесточайшую!
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