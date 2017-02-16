Правительство отклонило запрет на обучение детей чиновников за рубежом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата от КПРФ Валерия Рашкина о запрете на обучение за рубежом детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций, пишет РБК со ссылкой на отзыв. Проект отрицательного отзыва был одобрен 13 февраля, инициатива является "скандально-популистской", потому и поддержки не получила, отметил источник агентства.

Как следует из проекта заключения, "нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование". В правительстве сочли предложение "несоразмерным" и указали на то, что уже предусмотрен "перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности".

По мнению зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Анатолия Выборного, запрет, предлагаемый Рашкиным, представляется "юридически необоснованным". "С такими общими принципами нельзя подходить к регулированию такого сложного вопроса, как семейные отношения", — пояснил он агентству.

Валерий Рашкин внес законопроект в ноябре 2016 года. Он указал, что привычка российских чиновников учить своих детей в иностранных заведениях "препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа". Принятие закона позволит повысить уровень российского образования, подчеркивал Рашкин.

В октябре 2016 года издание Znak.com сообщило о рекомендации со стороны администрации президента в адрес российских чиновников вернуть в Россию детей и других родственников, проживающих за границей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о существовании такой рекомендации. Информацию не подтвердили в "Единой России" и в аппарате комитета Совета Федерации по регламенту.

Госдума не в первый раз отстаивает право детей чиновников учиться за границей. В 2013 году депутат Олег Смолин также предлагал запретить учиться за рубежом, кроме как по образовательному обмену. Госдума тот законопроект не поддержала. В августе 2016 года глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков направил спикеру Госдумы предложение ввести аналогичный запрет для того, чтобы уберечь детей от возможной вербовки со стороны иностранных спецслужб, но его отклонили.