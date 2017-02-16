]]> ]]>
Главная В России Новости

Правительство отклонило запрет на обучение детей чиновников за рубежом

11:46 16.02.2017
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата от КПРФ Валерия Рашкина о запрете на обучение за рубежом детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций, пишет РБК со ссылкой на отзыв. Проект отрицательного отзыва был одобрен 13 февраля, инициатива является "скандально-популистской", потому и поддержки не получила, отметил источник агентства.

Как следует из проекта заключения, "нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование". В правительстве сочли предложение "несоразмерным" и указали на то, что уже предусмотрен "перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности".

По мнению зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Анатолия Выборного, запрет, предлагаемый Рашкиным, представляется "юридически необоснованным". "С такими общими принципами нельзя подходить к регулированию такого сложного вопроса, как семейные отношения", — пояснил он агентству.

Валерий Рашкин внес законопроект в ноябре 2016 года. Он указал, что привычка российских чиновников учить своих детей в иностранных заведениях "препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа". Принятие закона позволит повысить уровень российского образования, подчеркивал Рашкин.

В октябре 2016 года издание Znak.com сообщило о рекомендации со стороны администрации президента в адрес российских чиновников вернуть в Россию детей и других родственников, проживающих за границей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о существовании такой рекомендации. Информацию не подтвердили в "Единой России" и в аппарате комитета Совета Федерации по регламенту.

Госдума не в первый раз отстаивает право детей чиновников учиться за границей. В 2013 году депутат Олег Смолин также предлагал запретить учиться за рубежом, кроме как по образовательному обмену. Госдума тот законопроект не поддержала. В августе 2016 года глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков направил спикеру Госдумы предложение ввести аналогичный запрет для того, чтобы уберечь детей от возможной вербовки со стороны иностранных спецслужб, но его отклонили.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Партия КПРФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2017, 20:22
Гость: не ясно, что ли?

Какой, в самом деле, запрет? - и лечиться
"Элите" в России срамно, и учиться!
Давно ставшей кастою "суперлюдей",
Быть ровнею "быдлу" пристало ли ей?
16.02.2017, 19:24
Гость: ВВВ

Ну, что, бараны? Пар выпустили? Переходите на следующую тему!
16.02.2017, 18:56
Гость: Дитя Чиновника.

У нас свободная страна!
Каждый из нас имеет полное право учится в той стране,на обучение в которой папа наворовал.
Все комментарии (54)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.